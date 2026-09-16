Moreno: llega una nueva edición de la Fiesta Provincial del Plantín Floral

Con la llegada de la primavera, el Municipio de Moreno vuelve a convertirse en el epicentro de la floricultura bonaerense con el regreso de una de sus celebraciones más tradicionales. Es así como la Plaza Buján (Justo Daract y Av. Bartolomé Mitre) albergará la 24° edición de la Fiesta Provincial del Plantín Floral, una propuesta pensada para disfrutar en familia y dar la bienvenida a la temporada del color.



El encuentro se extenderá desde el sábado 19 hasta el lunes 21 de septiembre, de 10:00 a 20:00hs, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad. Esta iniciativa no solo convoca a vecinos de la región, sino que busca impulsar, visibilizar y fortalecer el trabajo cotidiano de los productores locales.



Quienes asistan podrán recorrer numerosos stands atendidos directamente por los propios cultivadores, lo que garantiza precios accesibles y calidad sin intermediarios. Allí se ofrecerá la venta directa de plantas de estación, flores ornamentales, plantines de huerta, macetas artesanales y tierra abonada. Además, los visitantes encontrarán un completo stock de insumos y accesorios para acondicionar patios, balcones o proyectos de jardinería a gran escala.





La capacitación ambiental y la difusión técnica también ocuparán un lugar central a lo largo de todo el fin de semana. Especialistas de distintas disciplinas y referentes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dictarán talleres informativos de acceso público. La grilla del evento contempla capacitaciones sobre diseño de canteros, planificación de la huerta de primavera-verano, compostaje domiciliario y arreglos florales. Asimismo, habrá espacios específicos dedicados al fascinante arte del bonsái y a las técnicas particulares de cuidado para plantas carnívoras.



La propuesta no se limitará únicamente al rubro botánico, ya que la organización diseñó una nutrida agenda cultural para todas las edades. La tradicional feria de artesanas y artesanos del distrito montará sus puestos con productos únicos y elaborados de manera sustentable. A su vez, los más chicos contarán con áreas de recreación equipadas con juegos didácticos, actividades y sorteos pensados para su entretenimiento.



Para acompañar las extensas jornadas al aire libre, la Plaza Buján contará con un patio gastronómico repleto de alternativas culinarias. Este paseo gastronómico permitirá a las familias almorzar, merendar y degustar platillos al paso sin necesidad de alejarse de la feria. Esta celebración reafirma el rol de Moreno como partido de referencia en el ámbito de la floricultura bonaerense al mismo tiempo que consolida su patrimonio productivo.