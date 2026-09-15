Ituzaingó violenta entradera: cayó uno de los delincuentes

La Policía detuvo en Laferrere a un hombre de 39 años acusado de integrar la banda que protagonizó una violenta entradera en una vivienda de Ituzaingó. El asalto ocurrió en el barrio Villa Irupé, donde los delincuentes amenazaron a un hombre de 55 años, redujeron a su hijo y escaparon con $3 millones, una PlayStation 4, un reloj y herramientas.



El violento episodio ocurrió a minutos de las 16 horas del pasado 25 de agosto en un domicilio ubicado sobre la calle González Chávez y Zárate. El propietario de la vivienda, un hombre de 55 años, abrió la ventana de la puerta principal. En ese instante, fue sorprendido por un asaltante que, mediante la intimidación con un arma de fuego, lo encañonó y lo obligó a franquear el ingreso.



Rápidamente irrumpieron en la propiedad sus cómplices, quienes se dirigieron hacia una de las habitaciones y redujeron por la fuerza al hijo del dueño de casa, un joven de 21 años.



Los asaltantes revisaron todo el inmueble y lograron apoderarse de un importante botín. Sustrajeron tres millones de pesos en efectivo, una consola PlayStation 4, un reloj digital y diversas herramientas, entre ellas un taladro, una agujereadora, una pistola de calor y un atornillador. Pese a la gravedad y el nivel de violencia del asalto, ambas víctimas resultaron afortunadamente ilesas.



Con el botín en su poder, los ladrones emprendieron la huida a bordo de un vehículo. El seguimiento de las cámaras de seguridad permitió que los investigadores pudieran establecer el recorrido del auto.



Tras las tareas de inteligencia, los detectives lograron ubicar a uno de los posibles autores del hecho en el partido de La Matanza. Con el aval del Juzgado de Garantías N° 1 de Morón y la solicitud de la UFI N° 2 de Ituzaingó, se ordenó el allanamiento del domicilio sospechoso.



El operativo se ejecutó en una vivienda ubicada sobre la calle Salvigny, en Laferrere, donde la Policía concretó la aprehensión de D.A.C. Durante el registro del lugar, se lograron incautar cinco teléfonos celulares de diversas gamas y marcas, un bolso negro, un caloventor y las prendas de vestir (unas zapatillas blancas, pantalones, una campera negra y otra clara con capucha) que el individuo habría utilizado al momento de cometer el atraco.



El detenido fue trasladado a sede fiscal y deberá prestar declaración indagatoria en las próximas horas, enfrentando cargos formales por el delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda.

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