Ituzaingó: el intendente comienza una ronda de reuniones con los estudiantes secundarios

El Gobierno Municipal presentó el programa “El intendente en tu escuela”, una propuesta que busca poner en agenda la mirada de los jóvenes, generando espacios donde puedan compartir sus ideas y propuestas.



Esta iniciativa está dirigida a escuelas secundarias de gestión pública y privada del municipio, para que sus estudiantes puedan compartir un espacio de diálogo descontracturado con el intendente. De esta manera, el programa busca promover la participación de los y las jóvenes en la construcción de la ciudad, dando lugar a sus necesidades y proyectos.



Durante los encuentros, los y las jóvenes que forman parte del Centro de Estudiantes y quienes se desempeñan como delegados y delegadas conversan con el jefe comunal sobre cuestiones que atraviesan la escuela y el barrio. Además, tienen la posibilidad de conocer más sobre el rol del intendente, plantear inquietudes y expresar sus opiniones.



Las escuelas o centros de estudiantes que estén interesados en participar del programa pueden enviar un correo electrónico a juventudes.ituzaingo@gmail.com