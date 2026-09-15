Trámites cerca de casa: ANSES y RENAPER despliegan un megaoperativo territorial en Castelar Sur

Esta semana, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) llevan adelante un operativo de atención presencial y móvil en la localidad de Castelar Sur, partido de Morón.





La iniciativa busca que los vecinos y las vecinas puedan resolver sus trámites de identidad y prestaciones sociales de manera rápida, sencilla y cerca de casa.





Las jornadas de atención comenzaron el pasado lunes 14 y se extenderán hasta este viernes 18 de septiembre, funcionando de forma fija en el horario de 09:00 a 14:00 horas.





En esta ocasión, la sede elegida para coordinar el operativo es el Centro de Jubilados y Pensionados "Barrio Marina", ubicado en la calle Casacuberta al 3801.



Conocé qué trámites vas a poder realizar esta semana en Castelar Sur

Durante las jornadas llevadas adelante por la ANSES y el RENAPER en Castelar Sur, la comunidad podrá acceder a diversos tramites del DNI, tales como las renovaciones obligatorias (de 5 a 8 años y a los 14 años), solicitud de nuevos ejemplares por extravío, robo o cambio de domicilio; además de iniciar el trámite para realizar el pasaporte.





También se podrán realizar, en el puesto de atención de ANSES, trámites por las asignaciones familiares, acceder al dispositivo de ayuda escolar anual y realizar la generación y blanqueo de la Clave de la Seguridad Social para operar desde la plataforma web.





Un dato importante a tener en cuenta es que, al tratarse de unidades de atención móvil (UDAM), la modalidad de atención es presencial y sin turno previo, realizandose por orden de llegada hasta agotar los números diarios asignados por los coordinadores.





Desde la organización sugieren asistir a cualquiera de las jornadas de esta semana con el DNI físico actual (en caso de poseerlo) y las partidas de nacimiento originales de los menores de edad, si es que se van a realizar actualizaciones de datos o trámites de asignaciones.