UNLaM solidaria: Este viernes se realizará una jornada de donación de sangre
Melina Alderete
La Casa de Altos Estudios será la sede de un encuentro que buscará concientizar sobre la importancia de donar sangre y fortalecer las reservas del sistema de salud.
Este viernes 18 de septiembre de 9 a 13 la Universidad Nacional de La Matanza será la sede de una jornada de donación de sangre que tendrá como objetivo concientizar sobre la importancia de donar sangre y fortalecer las reservas del sistema de salud.
El encuentro está organizado por el área de Socioculturales de la universidad, en conjunto con Extensión Universitaria y tendrá lugar dentro del campus, ubicado en Florencio Varela al 1903 (San Justo).
"Donar sangre es un acto solidario que puede ayudar a salvar vidas", recordaron desde la UNLaM e invitaron a toda la comunidad a participar de la jornada solidaria.
Según los profesionales de la salud, con una sola donación de sangre es posible salvar hasta 4 vidas, ya que, al procesarse la bolsa de sangre entera, esta se divide en sus tres componentes principales: glóbulos rojos, plasma y plaquetas (además de crioprecipitados).
De este modo, una sola extracción de 450 mililitros puede asistir de forma independiente a cuatro pacientes distintos que lo necesiten.
Para participar de la jornada de donación de sangre de este viernes 18 de septiembre de 9 a 13 en la UNLaM es necesario concurrir con DNI, tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, desayunar antes de la donación y encontrarse en buen estado de salud.
Además, desde la Universidad Nacional de La Matanza se informa a la comunidad que quienes se hayan realizado un tatuaje o piercing, hayan recibido una transfusión de sangre o atravesado procedimientos invasivos como endoscopías o colonoscopías, deberán esperar 12 meses antes de poder donar.