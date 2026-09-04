“¿Te cabe el machismo?”: Llega una nueva edición del taller del Colectivo de Varones Desobedientes para repensar las masculinidades

Este sábado 5 de septiembre a las 15 se estará realizando una nueva edición del taller titulado "¿Te cabe el machismo?", una propuesta del colectivo de Varones Desobedientes destinada a seguir pensando nuevas formas de habitar la masculinidad en los tiempos de los feminismos.



"Varones Desobedientes" es una agrupación que recorre distintos puntos del conurbano promoviendo espacios para la reflexión de las masculinidades, desde una perspectiva que se acerca al feminismo.



Para los hombres que integran la organización, es crucial llevar adelante la premisa de que es “una tarea de todxs derrotar al machismo” y que los varones pueden aportar al trabajo efectuando cambios en los ámbitos que se mueven.



Bajo esa misma lógica, esta semana realizarán una nueva edición de su ya tradicional encuentro destinado a reflexionar sobre los privilegios masculinos, las violencias y los entramados sociales.





En esta ocasión, el taller tendrá lugar en la Casa Cultural Uvayj, ubicada en Lincoln 777, Castelar y estará centrado en los efectos de la soledad en los varones y el impacto en su salud mental.





"En nuestro último encuentro surgió con mucha fuerza un tema que nos quedó dando vueltas: la soledad masculina y sus efectos sobre la salud mental y nuestros vínculos. Podemos estar rodeado de amigos, estar en pareja e incluso tener hijos y, aún así, sentirnos profundamente solos" reflexionaron desde el colectivo a propósito del encuentro de este fin de semana.





Para participar del taller "¿Te cabe el machismo?" del colectivo de Varones Desobedientes que se realizará este sábado 5 de septiembre a las 15 es necesario acercarse a la Casa Cultural Uvayj de Castelar. La actividad está destinada a varones e identidades masculinas.