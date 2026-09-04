Este sábado se realizará un nuevo Congreso sobre Discapacidad en Ituzaingó

Este sábado 5 de septiembre, a partir de las 9 se llevará a cabo el III Congreso Distrital sobre Discapacidad en la localidad de Ituzaingó, un evento con el foco en la articulación comunitaria y la lucha por la ampliación de derechos.



Bajo la consigna central de "Discapacidad en emergencia y construcción de la salida", el encuentro se plantea como un espacio de resistencia, debate y formulación de propuestas frente a la compleja coyuntura que atraviesa el sistema de prestaciones básicas a nivel nacional.



El evento tendrá lugar en la sede de la Escuela de Psicología Social "Accionar", ubicada en la calle Olivera 1018. La jornada es de carácter libre y gratuito y está orientada a consolidar un diagnóstico colectivo entre profesionales, familias, personas con discapacidad y organizaciones civiles.

Una jornada para reflexionar

El congreso de este año cobra un valor analítico fundamental debido a la delicada situación que atraviesan los prestadores, transportistas y las familias del sector debido a los atrasos arancelarios y la reestructuración de pensiones.



Ante este panorama, la propuesta comunitaria busca transformar la catarsis en respuestas concretas para el territorio de la zona oeste.



Dentro de la grilla de actividades para este sábado, se destacan diversos bloques temáticos que contarán con la participación de destacados especialistas. Conocé el cronograma completo a continuación: