Ituzaingó: otros dos policías quedaron detenidos tras dos extorsiones durante controles vehiculares

Dos oficiales del Comando de Patrullas de Ituzaingó y un civil cómplice fueron detenidos tras ser acusados de extorsionar a automovilistas en la vía pública, exigiéndoles transferencias de dinero mediante billeteras virtuales para evitar el secuestro de sus vehículos.



El modus operandi de los efectivos quedó expuesto tras dos episodios registrados el pasado 27 de julio. El primero ocurrió a la medianoche sobre el Camino de la Rivera, donde interceptaron un Chevrolet Prisma alegando la falta de la chapa patente trasera y exigieron 100.000 pesos para "no llevarlo a la comisaría y que le saliera más caro". Al no contar con señal de internet, la víctima debió conectarse a la red wifi compartida por uno de los propios policías para concretar el pago.



Horas más tarde, pasadas las 6 de la mañana en Ituzaingó, abordaron a un grupo de jóvenes en un VW Gol en la intersección de Famatina y Martín Rodríguez. Bajo la amenaza de secuestrarles el vehículo por presunta alcoholemia y vidrios polarizados, les exigieron la misma suma, obligando a los afectados a entregar 30.000 pesos en efectivo y transferir los 70.000 restantes.

La huella digital y el rol del civil

En ambos casos, las víctimas transfirieron el dinero mediante Mercado Pago a la cuenta de un tercer implicado: el civil Gonzalo Bono (30). Desde la fiscalía interviniente confirmaron a La Ciudad que, si bien aún no se encuentra certificado el vínculo personal entre los involucrados, la ruta del dinero es clara: los fondos ingresaban a la cuenta del civil y, tras retener una comisión, eran girados directamente a las cuentas bancarias de los oficiales.



El rastro financiero se complementó con dos pruebas tecnológicas. Por un lado, quedó registrada la conexión de la primera víctima a la red wifi "IPhone de Emiliano". Por el otro, el sistema de localización vehicular confirmó que el móvil policial asignado a los agentes se detuvo exactamente en los horarios y lugares denunciados.

Allanamientos y situación judicial

La investigación es instruida por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de Morón. Tras reunir la evidencia, el Juzgado de Garantías N° 6 ordenó allanar los domicilios de los tres acusados en Merlo, Ituzaingó y El Palomar.



Los policías, identificados como Marcelo Carna (38) y Emiliano Mercado (29), fueron desafectados de la fuerza por Asuntos Internos.



Los tres implicados se negaron a declarar y permanecen detenidos enfrentando cargos por extorsión.

Antecedente en la Policía Vial

Este caso se suma a la reciente detención de otros dos efectivos, en ese caso pertenecientes a la Superintendencia de Seguridad Vial de Ituzaingó. En aquel episodio, ocurrido el pasado 9 de julio tras cruzar el peaje troncal del Acceso Oeste, los agentes apartaron a un conductor por tener la VTV vencida y lo amenazaron con secuestrarle el auto o plantarle evidencia falsa en el habitáculo.



La mecánica para ocultar la recaudación ilegal fue calcada: los uniformados obligaron a la víctima a transferir 50.000 pesos a la cuenta virtual de un civil. Este intermediario, tras retener una comisión del 10%, se encargó de triangular el resto del dinero hacia la cuenta de una mujer que convivía con uno de los sargentos implicados, maniobra digital que dejó las huellas necesarias para que la Justicia ordenara las cuatro detenciones.