Ituzaingó: Llega este finde la Feria Cultural más importante del año

Este fin de semana, llega la segunda edición de la Feria Regional de Industrias Culturales y Creativas (FRICC) que tendrá lugar en la Plaza San Martín (24 de Octubre y Mariano Acosta) y otros espacios culturales de Ituzaingó Sur.



La propuesta convoca a ampliar la mirada sobre las industrias culturales y reconocer el aporte que realizan desde el territorio, tanto de organizaciones comunitarias,como de artistas, artesanos, emprendedores y gestores culturales de Ituzaingó y la Zona Oeste, promoviendo el crecimiento económico de esta comunidad.



De esta manera, la FRICC 2026 busca visibilizar una trama cultural que muchas veces se desarrolla por fuera de las estructuras tradicionales y centralizadas, pero que constituye un componente fundamental para el crecimiento y la identidad de las comunidades emprendedoras.



Desde los barrios se generan proyectos, saberes y oportunidades de trabajo que fortalecen la identidad local y la participación colectiva pensando a la cultura como un espacio de producción, organización y desarrollo económico.



Además, durante la FRICC, los vecinos y vecinas podrán acceder a descuentos y promociones especiales en comercios cercanos a la Plaza San Martín.

Cronograma de actividades: Sábado 5 de septiembre

La grilla de actividades para el primer día de la feria está diseñada meticulosamente para abarcar desde la teoría profesional hasta la celebración popular masiva.



Plaza San Martín: Entre las 10:00 y las 22:00 horas, el público podrá recorrer la extensa feria de emprendimientos culturales y contemplar las destacadas exposiciones de esculturas de “El Rejunte Arte”, “Constructores del Fuego” y Guillermo Tazelaar. A partir de las 14:00 horas, el escenario principal cobrará vida con shows musicales ininterrumpidos. Se resalta el moderno desfile “Incubadora MiModa Impulsa” programado de 16:00 a 17:00 horas, y un gran cierre a las 20:00 horas con la popular "FIESTA POLENTA", definida por sus creadores como una fiesta inclusiva donde lo primordial es el baile.



Muddy´s Club: Funcionará como el corazón académico. A las 11:00 horas, el gestor chaqueño Gonzalo Suárez López abrirá con una disertación sobre el patrimonio inmaterial. A las 13:00 horas, el especialista de la Universidad de Quilmes, Pablo Bilyk, expondrá sobre la temida y aclamada inteligencia artificial en la cultura. A las 14:00 horas, Diego Zapico, titular de CAPIF, abordará los derechos de autor en la era del streaming. A las 15:30 horas, el reconocido productor Carlos Rottemberg liderará el conversatorio “Vivir del teatro”. La apertura oficial será a las 16:30 horas, dando paso a las cruciales rondas de vinculación a las 17:00 horas.



Sonora: Focalizada en el sector audiovisual. La investigadora Ladys González expondrá sobre videodanza a las 11:00 horas. A las 13:30 horas, pesos pesados de la industria —incluyendo directores de contenido de Netflix y FLIXXO— debatirán el futuro audiovisual. A las 15:00 horas, una mesa estelar conformada por Celsa Mel Gowland, Miss Bolivia, Loli Alvarez y Alba Rueda (moderada por la Secretaria de Educación y Cultura local, Ayelén Estévez) desgranará el rol de las mujeres en la música. Finaliza a las 15:30 horas con el artista visual Emilio Reato.

Cronograma de actividades: Domingo 6 de septiembre





Plaza San Martín: Continuará su tradicional operatoria de 10:00 a 22:00 horas, ofreciendo arte constante y espectáculos musicales desde las 14:00 horas.



Muddy´s Club: A las 12:00 horas, Zulema Enríquez presentará el fundamental Plan de Fortalecimiento de Artesanías Bonaerenses. A las 14:00 horas, Germán Guichet (INAMU) detallará cómo los artistas pueden exportar su música globalmente sin costos de intermediación. A las 15:00 horas, el abogado especializado Esteban Agatiello aportará herramientas contractuales vitales. A las 16:00 horas, el colectivo “Constructores de Fuego” debatirá sobre intervenciones artísticas barriales. A las 17:30 horas, Casiana Battista cerrará con claves sobre el vital fortalecimiento digital para pymes.



Sonora: Las artes escénicas tomarán el control. A las 14:00 horas, los gestores Guadalupe Zapata (INT) y Mariano Leandro Jorge (UNTREF) expondrán sobre el armado de proyectos teatrales. A las 16:00 horas, el galardonado actor Osqui Guzmán liderará una trastienda sobre la improvisación actoral. Esto servirá de antesala para la puesta en escena de su multipremiada obra biodramática “El Bululú. Antología endiablada”, a partir de las 18:30 horas.



Honorable Concejo Deliberante: A las 18:00 horas se llevará a cabo un hito legislativo y popular: una sesión abierta a la comunidad para la presentación oficial de propuestas que buscan homenajear a la máxima figura del rock nacional, el Indio Solari.



Teatro Gran Ituzaingó: El broche de oro definitivo iniciará a las 20:00 horas con las potentes voces de Deborah Dixon y Luciana Palacios (reconocidas mundialmente por integrar Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado) junto a la imponente Orquesta Infanto Juvenil de Ituzaingó. El festival bajará su telón a puro ritmo con la presentación de la banda Leonchalón.

El impacto de un proyecto a largo plazo

El peso de esta agenda no es casualidad. El rotundo éxito de la primera edición (FRICC I), que tuvo como eje la "Dinamización de las industrias culturales como sector fundamental del desarrollo económico" y que contó con presencias magnéticas como las de Moria Casán e Hilda Lizarazu, demostró empíricamente el valor de la economía del conocimiento. En aquel momento, la estadística fue clara: promover la creatividad impacta de lleno en la generación de empleo genuino, la creación de riqueza local y la reconstrucción del tejido social.



Según los datos oficiales respaldados por el Registro de Artistas, Proyectos y Espacios Culturales de la municipalidad, Ituzaingó exhibe hoy un ecosistema creativo de dimensiones impresionantes, con referentes de peso en cada una de las disciplinas artísticas.



En tiempos donde las dinámicas económicas de la Argentina exigen reinvención constante, la Feria Regional de Industrias Culturales y Creativas ofrece, más que entretenimiento, una respuesta institucional y mercantil estructurada. Para los interesados en obtener mayor información de cara al evento, el Municipio de Ituzaingó recuerda que mantiene operativas sus oficinas de lunes a viernes de 8 a 15 horas, tanto en el Edificio Central (Peatonal Eva Perón 848) como en el Descentralizado (Av. Ratti y Av. Belgrano).