Ituzaingó: El HCD prepara un homenaje al Indio Solari y los vecinos podrán hablar y despedirlo

El próximo domingo 6 de septiembre, la comunidad de Ituzaingó podrá despedir a Carlos "Indio" Solari. Tras el fallecimiento del músico el pasado 5 de junio a los 77 años, el distrito donde residió históricamente, se prepara para homenajear al artista en el Concejo Deliberante



El presidente del Concejo (HCD), Juan Manuel Alvarez Luna, y la Secretaría de Cultura y Educación han convocado formalmente al II Foro de la Comunidad, un espacio diseñado para la participación vecinal. El encuentro se llevará a cabo a las 18:00 horas en la Sala de Sesiones “Gral. Don José de San Martín” del concejo local.

"El propósito central de este foro es abrir un espacio democrático y participativo para que la ciudadanía sea la verdadera protagonista en la definición de los homenajes y formas de recordar la vida, obra y memoria de Carlos 'Indio' Solari".

Como participar

A diferencia de una asamblea de micrófono abierto, el II Foro de la Comunidad operará bajo las normativas de una sesión parlamentaria ordinaria. Esta decisión técnica garantiza orden, registro taquigráfico de las propuestas y equidad en los tiempos de exposición. Los asistentes se dividirán en dos categorías: público general y foristas.



El diseño del evento busca evitar la dispersión. Cada forista tendrá un tiempo cronometrado para exponer su proyecto, el cual debe estar respaldado por documentación previa. Esto permitirá que la Comisión de Cultura del HCD pueda clasificar y unificar proyectos similares, optimizando el tiempo legislativo.

Guía operativa para la participación

El evento requiere una logística específica para quienes deseen tener voz activa durante la sesión. A continuación, se detallan los requisitos excluyentes fijados por la administración del HCD:



Asistencia como oyente: Plenamente abierta al público general. No requiere inscripción previa.



Asistencia como forista (Uso de la palabra): Requiere un registro formal y obligatorio ante las autoridades del concejo.



Procedimiento de inscripción: Los interesados (ciudadanos particulares o representantes de organizaciones) deben presentarse físicamente en la "Mesa de Entradas" del Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó.



Expediente oficial: Al momento de la inscripción, se debe tomar vista del expediente HCD 17217/2026 y adjuntar toda la documentación técnica, bocetos o fundamentos de la propuesta a presentar.



Plazo máximo: El registro de foristas cerrará de manera improrrogable el jueves 3 de septiembre de 2026 a las 18:00 horas.

Cifras del impacto cultural y vecinal

Para comprender la convocatoria, es necesario observar los indicadores recientes del municipio. De acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Cultura y Educación de Ituzaingó, durante los últimos 90 días se ingresaron más de 450 solicitudes informales por distintos canales de comunicación del municipio, sugiriendo desde el renombramiento de calles hasta la creación de centros culturales con su nombre.



Asimismo, el foro no es un evento aislado. Se desarrollará en el marco de la segunda edición de la Feria Regional de Industrias Culturales y Creativas, cuyo eje de este año es "Industrias culturales en el barrio: comunidad, trabajo y desarrollo cultural en el territorio". Según estadísticas del Observatorio Cultural de la Provincia de Buenos Aires, el sector de las industrias creativas representa actualmente un 3,4% del empleo formal en la región oeste del conurbano, evidenciando que el legado de autogestión de artistas como Solari posee un correlato económico real y medible en el desarrollo local.



Las resoluciones adoptadas no quedarán en el plano simbólico. Las ideas, propuestas y proyectos expuestos serán procesados por el Honorable Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo, asegurando su posterior formalización e implementación territorial.