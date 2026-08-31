Cierran en Ituzaingó un Registro del Automotor

El Gobierno nacional avanzó este 31 de agosto con el "Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor", una iniciativa que busca reducir los registros del automotor. La resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial, impacta de lleno en el municipio de Ituzaingó con la supresión definitiva del Registro Seccional N.º 1, cuyas oficinas atendían actualmente sobre la calle San Ignacio 2430.



Esta dependencia formaba parte de un grupo de 14 registros a nivel nacional que operaban bajo la figura de intervención. Al no contar con un encargado titular designado mediante concurso público, la oficina era gestionada por un administrador transitorio nombrado de forma directa por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA). El Ministerio de Justicia apuntó específicamente a este tipo de estructuras para achicar el esquema administrativo.

Qué pasará con los trámites en curso

La normativa le otorga a la DNRPA un plazo máximo de 30 días hábiles para ejecutar el cierre definitivo. Durante este período de transición, se migrarán los sistemas informáticos y se trasladarán todos los legajos físicos a otra dependencia registral de la zona. Las autoridades garantizaron que los vecinos con transferencias, patentamientos o inscripciones abiertas en esa sede no perderán sus trámites, ya que serán absorbidos automáticamente por otra oficina con plena validez legal.

El nuevo mapa registral en la ciudad

Con esta clausura, Ituzaingó pasará de tener seis a cinco competencias registrales operativas. En el rubro de automotores, la atención quedará en manos del Registro N.º 2 (ubicado en Olazábal 963) y el Registro N.º 3 (Pirán 83).



Para los motovehículos, continuarán operando las dependencias de José M. Paz 798 (N.º 4), Eduardo Muñiz 472 (Letra B) y la Letra C. Esta última funciona en el mismo local de la calle Pirán 83 junto al registro de autos. A nivel nacional, la resolución unificó 368 registros que ya compartían sede y administrador, un modelo de sinceramiento institucional que busca centralizar las tareas duplicadas sin afectar el lugar físico al que asisten los ciudadanos.