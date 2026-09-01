Cayó otro acusado por el crimen de un vecino con discapacidad en Ituzaingó

La Policía detuvo a un nuevo sospechoso por el homicidio de Andrés Raúl Cerviño, el hombre de 54 años que murió tras ser maniatado durante una entradera en marzo de este año. La captura se concretó durante un allanamiento antidrogas en otro distrito.



A cinco meses de un asesinato que conmocionó a Ituzaingó Norte, la investigación arrojó un avance clave. Jorge Fornos (41) fue detenido luego de que personal policial lo identificara en medio de un operativo por infracción a la Ley de Drogas (23.737), solicitado por la UFI N° 14 de Lomas de Zamora.



Al cruzar sus datos, los efectivos confirmaron que sobre Fornos pesaba una orden de captura activa requerida por la UFI N° 2 de Ituzaingó por el delito de homicidio en ocasión de robo.

Tecnología y persistencia judicial

La identificación de Fornos fue el resultado de meses de seguimiento. Fuentes de la DDI de Morón destacaron la persistencia de la Fiscalía, que logró ubicar a este segundo miembro de la banda criminal mediante un exhaustivo análisis de telecomunicaciones, geolocalización de antenas y filtrado de llamadas.



Este trabajo tecnológico completó el círculo que se había iniciado gracias al aporte del Centro de Monitoreo de Ituzaingó. En marzo, las cámaras municipales fueron fundamentales para identificar la patente del Renault Fluence gris utilizado por los delincuentes en el asalto a Cerviño y en un robo violento cometido el 8 de marzo contra una mujer mayor.

El crimen y el primer detenido

El trágico hecho ocurrió la noche del 12 de marzo en la calle Bacacay y Soler. Al menos tres asaltantes irrumpieron en la vivienda de Cerviño, quien vivía solo y padecía severas secuelas neurológicas producto de un ACV que le impedían hablar. Al día siguiente, su hermana lo encontró sin vida, tendido en el suelo y atado de pies y manos.



Por el caso ya se encontraba detenido Víctor Cequeira (42), capturado el 13 de marzo en el barrio porteño de Mataderos mientras se desplazaba en el vehículo de la banda, una organización que operaba desde Villa Lugano.