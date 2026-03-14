Asesinan a un hombre discapacitado en una entradera en Ituzaingó norte

Un violento episodio sacudió Ituzaingó en las últimas horas. Durante la noche de este jueves 12 de marzo, un hombre de unos 50 años, que sufría de una discapacidad neurológica, fue asesinado durante una entradera en su domicilio, ubicado a metros de la intersección de las calles Bacacay y Soler.



Según relataron vecinos y familiares, el hombre, que vivía solo y padecía una afección neurológica que le impedía hablar producto de un ACV, fue sorprendido mientras dormía por al menos tres delincuentes que irrumpieron en la propiedad.



Si bien la dinámica exacta del robo aún es materia de investigación, trascendió que sus allegados lo encontraron atado, con moretones y sin vida.



Por estas horas, la principal duda de la investigación pasa por determinar si el hombre fue asesinado a golpes por los asaltantes o si sufrió un paro cardíaco producto de la tensión del momento.



La causa quedó a cargo de la Fiscalía N° 2 de Ituzaingó, que solicitó la realización de la autopsia. Durante la tarde de este viernes, personal de la Policía Científica trabajó en la escena del crimen, mientras que los investigadores relevan las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir la ruta de escape de la banda.



En el marco de este trágico desenlace, fuentes judiciales expresaron su preocupación ante el incremento de la violencia dirigida hacia personas mayores o vulnerables en este tipo de asaltos.