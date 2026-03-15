Cayó uno de los asesinos del vecino con discapacidad en Ituzaingó

La Policía detuvo a un acusado de asesinar a un vecino con discapacidad durante una brutal entradera en Bacacay y Soler, Ituzaingó. Fue capturado gracias a la identificación del auto de huida. La investigación reveló que el vehículo pertenecía a una banda de Villa Lugano y sumaba otros asaltos violentos.



La detención de Víctor Fernando David Cequeira (42) se concretó en la intersección de las calles Castañares y Larrazábal, en el barrio porteño de Mataderos.



Los investigadores lograron ubicarlo tras la alerta emitida por el Anillo Digital sobre un Renault Fluence gris, el cual había sido identificado a través de las cámaras de seguridad como el vehículo utilizado por los delincuentes durante la trágica entradera en Bacacay y Soler, donde perdió la vida Andrés Cerviño.

El antecedente: otro asalto violento con el mismo auto

El relevamiento de las imágenes permitió confirmar, además, que ese mismo rodado había participado de un asalto similar el 8 de marzo.



En aquella oportunidad, la víctima fue una mujer mayor del centro de Ituzaingó que, según revelaron fuentes de la investigación, fue sometida a torturas por los asaltantes, aunque afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

La pista digital: de Marketplace a una organización criminal

La Policía comprobó que el Renault operaba en la aplicación Uber y que estaba publicado a la venta en Marketplace, con la aclaración de que se encontraba "inhibido". Tirando de ese hilo, lograron establecer que el vehículo era manejado por una organización criminal con base en Villa Lugano.



Actualmente, Cequeira permanece detenido a disposición de la UFI N° 2 de Ituzaingó, en el marco de una causa caratulada como "homicidio en ocasión de robo".

La noche del crimen: forzaron la ventana y lo sorprendieron durmiendo

El homicidio ocurrió la noche del jueves 12 de marzo, cuando al menos tres delincuentes forzaron una ventana e irrumpieron en la vivienda de Andrés Cerviño (52), en Bacacay al 900.



La víctima, que vivía sola y padecía secuelas neurológicas por un ACV que le impedían hablar, fue sorprendida mientras dormía.



Horas más tarde, sus allegados encontraron la casa completamente revuelta 1. Los asaltantes se habían aprovechado de su vulnerabilidad, dejándolo atado de pies y manos, y con visibles golpes en el cuerpo.