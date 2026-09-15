Se abrieron nuevas búsquedas laborales en septiembre en Ituzaingó

Septiembre arrancó con buenas noticias para los vecinos de Ituzaingó que se encuentran en la búsqueda de nuevas oportunidades profesionales o que desean reinsertarse en el mercado formal. En un contexto sumamente complejo en todo el país en materia de empleo, el Servicio de Intermediación Laboral local anunció la apertura de un nuevo paquete de vacantes, con el objetivo claro de conectar el talento local con las demandas específicas de las firmas que operan en la región.





¿Cuáles son las propuestas que ya se encuentran disponibles? En primer lugar, una reconocida industria dedicada a la venta mayorista está en la búsqueda de un Responsable de Sistemas. Por otro lado, una importante empresa del rubro de la protección privada se encuentra reclutando personal para cubrir el puesto de Chofer de Seguridad.

El comercio local también dice presente en esta convocatoria. Un reconocido espacio dedicado a la venta de motocicletas y accesorios abrió vacantes para Vendedores. Finalmente, se requiere un o una Gestor/a Ambiental para una destacada empresa dedicada a los servicios.





Desde el Servicio de Intermediación señalaron que si tu perfil, formación o experiencia se ajustan a alguna de estas propuestas, podes enviar tu Curriculum Vitae actualizado por correo electrónico a la casilla oficial: oeintermediacionlaboral2@gmail.com. Asimismo, quienes prefieran el contacto presencial pueden acercarse personalmente a las oficinas, en la calle Fragio 183.