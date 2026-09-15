Llega una nueva edición de la "Noche de las Vinotecas" a zona oeste

Las diferentes vinotecas de todo el país ya tienen fecha para celebrar al Malbec. Así lo han anunciado desde la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines. Es así como, a través de sus redes sociales dicha entidad informó sobre las diferentes actividades que se llevarán adelante en el marco de la "Noche de las Vinotecas".



No cabe duda de que uno de los elementos -junto al mate, el tango, el asado y el fútbol- que representa a los argentinos en el exterior, es el vino. Es por eso que, para celebrar su existencia y revalorizar a este producto, se viene desarrollando la "Noche de las Vinotecas" desde hace ya unos cuantos años para promover el conocimiento sobre el mismo e invitar a las personas a tomar una copa de vino en diferentes locales.





Este evento de carácter federal se replicará en todo el territorio argentino. Por esta razón, desde la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines -como parte de su tarea en la organización de la Noche de las Vinotecas- han elaborado un mapa digital. En este se podrá encontrar señalizada cada localidad del país, en donde habrá una vinoteca abierta en el marco de esta celebración en honor al vino.



La noche del viernes 13 de noviembre, abrirán sus puertas a esta fiesta varias vinotecas de zona oeste. Localidades como Haedo, Castelar, Morón e Ituzaingó se encuentran presentes en el listado de espacios que participarán de la "Noche de las Vinotecas".





Ituzaingó





La Estrella (Domingo Olivera 898): Teléfono 1128768116 | Instagram @laestrella_

Guarapo (Cnel. Pablo Zufriategui 736): Teléfono 1161838493 | Instagram @guarapo_ituzaingo

Santa Bebida (Manuel Rodríguez Fragio 232): Teléfono 1124732759 | @momentosprofanos

King's Wine Casa de Bebidas (Santos Dumont 819): Teléfono 1151820793 | Instagram @kingswine_casadebebidas

La Estructura Wines (Av. Santa Rosa 1926): Teléfono 1167470800 | Instagram @laestructurawines





Morón





NH Sabores (Carlos Pellegrini 321): Teléfono 1126701874 | Instagram @nhsabores_bodega

Terroir Bebidas (Rep. Oriental del Uruguay 211): Teléfono 1128447582 | @terroir_bebidas

Mundo Liquido (Mendoza 190): Teléfono 1160881756 | Instagram @mundoliquidook





Castelar





Mado (Montes de Oca 2365): Teléfono 1126381600 | Instagram @mado_bebidas

Go Bar (Gdor. Inocencio Arias 2832): Teléfono 1176087458 | Instagram @gobar.castelar

Brunello - Tienda de vinos (Gdor. Inocencio Arias 3211): Teléfono 1140747067 | Instagram @brunello_vinos

Cabinet Sauvignon (Almafuerte 2642): Teléfono 1160107584 | @kalicabernet





Haedo



