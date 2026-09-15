15 de sep. de 2026
Ituzaingó

Ituzaingó abrió la inscripción para terminar el secundario con el FinEs

Diario La Ciudad

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Ituzaingó abrió la inscripción para terminar el secundario con el FinEs
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El Municipio de Ituzaingó informa que se encuentra abierta la inscripción al Plan FinES, para deudores o materias pendientes. El mismo posibilita la finalización de los estudios a jóvenes, adultos y adultas, mayores de 18 años, que hayan completado el último año de la educación secundaria pero adeudan materias.

El programa es gratuito, otorga certificado oficial y se cursa de manera presencial.

Quienes deseen inscribirse, deben acercarse a alguna de las siguientes sedes:

Oficina Central (Oribe 427) - Lunes, miércoles y viernes, de 13 a 16 horas.

Oficina Descentralizada (Arengreen 36) - De lunes a viernes, de 18:30 a 20:30 horas.

Para formalizar la inscripción deberán presentarse con la documentación requerida:

Fotocopia del DNI

Constancia de materias adeudadas, indicando nombre completo, año, número de resolución, plan de estudios y mail de la escuela de origen

(+) Más información: en el canal de difusión del Plan FinES Ituzaingó: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5gRqoADTO6JOYVq947 

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