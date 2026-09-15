Ituzaingó abrió la inscripción para terminar el secundario con el FinEs

El Municipio de Ituzaingó informa que se encuentra abierta la inscripción al Plan FinES, para deudores o materias pendientes. El mismo posibilita la finalización de los estudios a jóvenes, adultos y adultas, mayores de 18 años, que hayan completado el último año de la educación secundaria pero adeudan materias.



El programa es gratuito, otorga certificado oficial y se cursa de manera presencial.



Quienes deseen inscribirse, deben acercarse a alguna de las siguientes sedes:



Oficina Central (Oribe 427) - Lunes, miércoles y viernes, de 13 a 16 horas.



Oficina Descentralizada (Arengreen 36) - De lunes a viernes, de 18:30 a 20:30 horas.



Para formalizar la inscripción deberán presentarse con la documentación requerida:



Fotocopia del DNI



Constancia de materias adeudadas, indicando nombre completo, año, número de resolución, plan de estudios y mail de la escuela de origen



(+) Más información: en el canal de difusión del Plan FinES Ituzaingó: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5gRqoADTO6JOYVq947