Ituzaingó empató en el Sacaan y quedó a un paso del descenso

Fue igualdad ante Comunicaciones por 2 a 2, y si hoy el CADU y Brown de Adrogué ganan sus encuentros, el Verde vuelve a la Primera C.



En la inauguración de la fecha 35 del Campeonato de la Primera B Metropolitana, se enfrentaron en el Estadio Carlos Sacaan, el “León” y el conjunto de Agronomía, en un duelo de necesitados, sobre todo para Ituzaingó, que necesitaba un triunfo para tener un alivio en la zona roja.



El primer tiempo que fue muy parejo para ambos equipos, el Verde tuvo dos llegadas hacia el área rival de “Comu”. Primero, un remate desde afuera por parte de Juan Fanti, donde salvó el arquero visitante, y luego un disparo de Alan Sotelo, que se fue desviado.

Pero, a los 37 minutos, el árbitro Ramiro Maglio cobró la pena máxima para Comunicaciones, y Jeremías Heidenreich, desde los doce pasos, abrió el marcador para la visita.



Sin embargo, en una ráfaga, llegó el empate de Ituzaingó a través de Pablo Despósito, que la empujó en la red, luego de un centro de Iván Regules.



Hasta que, llegando al cierre de la primera parte, el autor del primer tanto del “Cartero” casi convirtió un gol de cabeza, y el uno del León, Lautaro Barraza, respondió bien y la mandó al tiro de esquina.



En el segundo tiempo, Comunicaciones encontró el segundo gol del partido a los 7 minutos, a través de Valentín Quevedo, que definió de buena manera, y puso el 1-2.



El partido fue de ida y vuelta, y rápidamente, los dirigidos por Diego Ayoroa consiguieron nuevamente la igualdad por intermedio de Alan Sotelo, después de un exquisito pase por parte de Lautaro Mena.



A partir de ahí, ambos equipos tuvieron chances, pero fallaron en la puntada final, y se cerró el encuentro con empate en dos.

De esta manera, Ituzaingó perdió la chance de conseguir una victoria para tener una mínima esperanza de seguir en la categoría, pero la igualdad lo dejó contra las cuerdas.



Sí, Defensores Unidos de Zárate (juega hoy con Dock Sud a las 15:30 hs) y Brown de Adrogué (juega hoy con San Martín de Burzaco a las 16 hs) ganan sus partidos, descenderá a la Primera C, a falta de siete fechas para la finalización del campeonato.



El próximo partido del León será ante Villa Dálmine, en Campana, en día y horario a confirmar, urgido de un triunfo.