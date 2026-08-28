Triunfazo de Las Leonas y definirán el título en Países Bajos

Argentina venció a Australia por 1 a 0 con gol de Julieta Jankunas y se metió en la final de la Copa del Mundo donde mañana jugará ante el anfitrión en busca de la tercera corona mundial.



Las Leonas están otra vez en una final del mundo. El seleccionado argentino derrotó ayer por la mínima diferencia a Australia en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, y se metió en el partido decisivo del Mundial.



Desde el primer minuto, el choque ante las oceánicas se perfiló como una verdadera batalla física y estratégica.



Mientras que Argentina asumió el protagonismo ofensivo y buscó constantemente romper las líneas, Australia apostó por una férrea estructura defensiva que se dedicó a neutralizar los circuitos de juego albicelestes.



Durante los tres primeros cuartos, Las Leonas acumularon méritos para abrir el marcador, pero la efectividad en el área rival se hizo esperar.



A los 3 minutos del segundo cuarto, un potente remate de Valentina Raposo a la salida de un córner corto reventó el palo, ahogando el grito de gol.



Más adelante, la especialista Agustina Gorzelany dispuso de dos arrastradas consecutivas, pero el cerrojo defensivo australiano resistió cada embate.



La paciencia y el control mental del equipo argentino, comandado por el DT Fernando Ferrara, resultaron claves para no desesperarse ante el cero en el tanteador.



La recompensa a la tenacidad llegó en el último cuarto, a 13 minutos del final.



Tras una serie de córners cortos frustrados y la revisión por video ref, el cuerpo técnico implementó una variante desde la pizarra: una jugada preparada magistral que desarmó por completo el bloqueo defensivo rival.



Julieta Jankunas fue la encargada de empujar la bocha a la red, sentenciando el 1 a 0 y desatando la locura en el banco argentino.

🏑🇦🇷 ¡GOOOOOOOL DE LAS LEONAS! 🔥🦁



¡JULIETA JANKUNAS PARA EL PRIMERO! 💥



Las Leonas 🇦🇷 golpean primero ante Australia 🇦🇺 en las semifinales del Mundial.



1-0 para Argentina en un partidazo que tiene a las chicas cada vez más cerca de la gran final. 🏆🔥



🎥 Acá está el gol que… pic.twitter.com/KUTc9mxhjd — ArgentinaCompite (@ArgCompite_) August 27, 2026

La propia delantera cordobesa confesó luego que había practicado esa misma ejecución en el entrenamiento del día anterior, logrando una definición perfecta en el momento más necesitado.



Con el marcador en contra, Australia abandonó su postura conservadora, llegó a sacar a su arquera para sumar una jugadora de campo y se volcó masivamente al ataque.



Fue en ese tramo final de extrema tensión donde emergió la figura de Cristina "China" Cosentino.



La arquera argentina se transformó en una muralla infranqueable al tapar dos remates consecutivos de córner corto a siete minutos del cierre, volando sobre su palo para desviar un tiro con destino de ángulo y asegurar el pasaje a la final.

Mañana, Las Leonas irán por la máxima gloria mundialista, donde se enfrentará a Países Bajos, número uno del ranking y vigente tricampeón, que superó por 1 a 0 a Bélgica en la otra llave, a partir de las 11 de la mañana, con transmisión en vivo y en directo a través de ESPN 2 y por Disney+, exclusivamente para los usuarios que cuenten con el Plan Premium.



En lo que será una nueva edición del gran clásico del hockey femenino, Argentina buscará levantar la Copa del Mundo por tercera vez en su historia, reeditando las gestas inolvidables de Perth 2002 y Rosario 2010.