Ituzaingó: un policía frustró un robo y se tiroteó con cuatro delincuentes en Santa Rosa

Un tiroteo generó pánico y caos vehicular en las primeras horas de la mañana de este viernes en la Avenida Santa Rosa, el límite entre los partidos de Ituzaingó y Morón. Un efectivo de la Policía de la Ciudad se enfrentó a tiros con cuatro delincuentes para evitar que asaltaran a un civil.



El hecho ocurrió a minutos de las 7 de la mañana, en el semáforo de la intersección de la avenida Santa Rosa y José María Paz. La víctima, un motociclista que se encontraba aguardando la luz verde, fue abordada sorpresivamente por cuatro sujetos que se movilizaban en dos motos, según informaron fuentes judiciales.



Con el objetivo de amedrentarlo y concretar el robo del rodado, los asaltantes efectuaron un disparo intimidatorio. Sin embargo, no advirtieron que justo enfrente del lugar había detenido su marcha un agente de la Policía de la Ciudad. Al observar la situación, el uniformado extrajo su arma reglamentaria, dio la voz de alto y se desató un enfrentamiento armado en plena vía pública.



Pese a la balacera, las fuentes judiciales confirmaron que afortunadamente no se registraron personas heridas. Ante la intervención policial, los delincuentes abortaron el asalto y se dieron a la fuga a toda velocidad por la avenida Santa Rosa, en dirección a las vías del ferrocarril.



La investigación del caso se encuentra a cargo de la UFI N° 2 de Ituzaingó. Tras el tiroteo, personal de la Policía Científica trabajó en la escena del crimen y logró recolectar cinco vainas servidas.



Los investigadores se encuentran realizando un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la ruta de escape y lograr identificar a los prófugos.

Caos vehicular y cortes de tránsito

El fuerte operativo policial desplegado para preservar las pruebas y permitir el trabajo de los peritos obligó a mantener el tránsito vehícular cortado durante varias horas.

En concreto, la avenida Santa Rosa permaneció cortada de manera total desde Andrés Lamas hasta Francia. En paralelo, el corredor conformado por las calles Arias y José María Paz fue bloqueado desde Merlo hasta Paysandú, obligando a los conductores a tomar desvíos alternativos durante gran parte de la mañana.