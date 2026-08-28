Un bar de Ituzaingó realizará un homenaje a Los Redondos

El partido de Ituzaingó, y particularmente el barrio de Parque Leloir, quedó marcado a fuego hace apenas unos meses. La partida física de Carlos Alberto "Indio" Solari, el histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el pasado 5 de junio de 2026 a sus 77 años, dejó un inmenso vacío en la cultura del rock nacional. Sin embargo, la música y el espíritu ricotero siguen más vivos que nunca en las calles de nuestro distrito. En este contexto, un bar de la zona se prepara para una noche inolvidable.





Hace tan solo unos días, el resto bar Red Devil, ubicado en la calle Gral. Mansilla 757, realizó un anuncio que promete emocionar y convocar a miles de fanáticos de Los Redondos: el próximo sábado 5 de septiembre llevará a cabo un tributo de la mano de "Pacto rock de los Hotentotes". Esta agrupación no es una simple banda de covers; cuentan con tres discos de estudio con temas propios y, por supuesto, mucha experiencia a la hora de interpretar los clásicos ricoteros.

Cabe recordar que el músico murió luego de pelear desde hacía una década con el mal de Parkinson, diagnóstico que él mismo hizo público en un recital que brindó en Tandil en 2016. El último adiós al ídolo fue un fiel reflejo de su magnitud popular. Sus seguidores se autoconvocaron inicialmente en Plaza de Mayo para homenajearlo entre lágrimas, canciones y banderas. Luego, la despedida se trasladó al sur del conurbano, donde se realizó una masiva ceremonia de 18 horas ininterrumpidas en el microestadio municipal Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda. Por allí pasaron miles de fanáticos antes de que sus restos fueran cremados en el Cementerio Municipal de Lanús.





Con la promesa de una gran propuesta gastronómica y la entrada libre y gratuita, la cita en la calle Mansilla 757 asoma como un plan perfecto para iniciar septiembre. Desde el restaurante anunciaron que es importante reservar con antelación para ser parte de este banquete ricotero.