Festival de las Juventudes: Morón abrió la convocatoria a bandas para participar del evento cultural

El Municipio de Morón anunció la apertura de la convocatoria a artistas musicales del distrito para que puedan participar de la nueva edición del Festival de las Juventudes que se realizará el próximo domingo 27 de septiembre.





El evento será el broche de oro para las distintas actividades culturales y recreativas que el gobierno local realizará durante todo el mes de septiembre para celebrar y homenajear a los y las jóvenes moronenses.





El Festival de las Juventudes tendrá lugar en el Predio Quinta Seré (Fray Justo Santa María de Oro 3530) y, además de ser una jornada con música en vivo, también tendrá un torneo de vóley mixto y feria de emprendedores jóvenes.





Con el objetivo de seguir mostrando el arte de los y las jóvenes de Morón, el gobierno local impulsó la convocatoria para que bandas y solistas puedan participar en el escenario principal del evento.





La iniciativa está dirigida a bandas emergentes, solistas, grupos de baile o proyectos musicales integrados por jóvenes de la región que quieran formar parte del line-up oficial del Festival de las Juventudes y tocar ante miles de personas.





La inscripción se realizará de forma virtual a través del siguiente link. Desde el área de Juventudes del Municipio de Morón destacan que será necesario adjuntar links de referencia (videos en vivo, perfiles de Spotify o redes sociales) donde se pueda apreciar el rendimiento y estilo de la banda.





Asimismo, la convocatoria abarcará géneros amplios, pasando del rock, pop, trap, indie, al folklore, freestyle y ritmos urbanos.





Una vez cerrado el cupo de postulaciones, los equipos técnicos seleccionarán los proyectos que subirán a escena.