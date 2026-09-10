"Organizar Comunidad": El operativo bonaerense llega a Morón

Este jueves 10 y viernes 11 de septiembre de 9 a 14 se llevará adelante el operativo "Organizar Comunidad" en la Plaza San José de Morón Sur, ubicada en Burgos y Grito de Alcorta.



La iniciativa, impulsada por la cartera de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense busca acercar la realización de trámites de una forma más accesible para los vecinos y vecinas.



Desde su implementación, el operativo "Organizar Comunidad" estuvo presente en distintos barrios bonaerenses como Merlo, General Rodríguez, Del Viso, Berisso, Castelar, entre otros.



Dentro del trabajo realizado por la propuesta bonaerense, se destaca la articulación en el territorio con cada municipio y distintas organizaciones de la sociedad civil para poner al alcance de la comunidad los servicios que ofrece el Estado de la provincia de Buenos Aires y garantizar el acceso a la información de las herramientas.



En esta ocasión, en su llegada al oeste, el operativo "Organizar Comunidad" estará en Morón ofreciendo a los vecinos y vecinas un servicio de gestión del trámite del DNI, Pases Libres Multimodales, tarifas sociales, y distintos servicios relacionados con la salud, como la prevención contra el dengue y la vacunación de calendario, entre otras propuestas.



El operativo "Organizar Comunidad" estará en Morón el jueves 10 y viernes 11 de septiembre de 9 a 14 en la Plaza San José. La propuesta es gratuita y abierta a los vecinos y las vecinas.