Morón pone en marcha medidas de alivio al bolsillo

El Municipio de Morón lleva adelante distintas políticas destinadas a acompañar la economía de las familias, en un contexto atravesado por el deterioro de los ingresos. Por eso, el Estado local fortalece el comercio de cercanía y facilita el acceso a productos y servicios a precios accesibles.



En este marco, se encuentran las Tarjetas Jubilados, Joven y Soy Docente, que permiten acceder a descuentos de entre el 10% y el 30% en comercios adheridos de distintos rubros. Cada propuesta está dirigida a un sector específico de la comunidad y busca ampliar el acceso a beneficios en comercios locales.



Las Tarjetas Jubilados y Joven pueden retirarse en distintos puntos del distrito. La primera está disponible en centros de jubilados, Unidades de Gestión Comunitaria (UGC) y en la mesa de atención al público del Palacio Municipal, mientras que la Tarjeta Joven se entrega en escuelas, clubes, UGC y también en el Palacio Municipal. En el caso de la Tarjeta Soy Docente, las y los trabajadores de la educación pueden acceder a los beneficios presentando su recibo de sueldo físico o digital a través del portal ABC.



En el mismo sentido, se encuentra el registro para trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales, que permite acceder a descuentos y beneficios en comercios adheridos, acompañamiento y asesoramiento, además del uso de una estación de descanso exclusiva.



A su vez, Precios Moronenses es una iniciativa que surge de acuerdos entre el Estado local y comercios adheridos del distrito para ofrecer canastas de productos esenciales de almacén, limpieza e higiene personal a precios accesibles (conocé el listado de comercios acá).



También funciona Mercado Morón (Av. Perón 3883, ex Gaona, El Palomar), un espacio de venta directa de productores y mayoristas al consumidor, con alimentos frescos, productos de almacén, limpieza y artículos de emprendimientos locales. La propuesta se complementa con las Ferias y Mercados en los barrios, que recorren distintos puntos del distrito y acercan productos de primera necesidad a precios accesibles.



Por último, el Municipio cuenta con el Programa Municipal de Abordaje de Sobreendeudamiento de Usuarios y Consumidores, que brinda acompañamiento, gestiona reclamos y facilita instancias de mediación para vecinos y vecinas que atraviesan situaciones de endeudamiento. Además, ofrece herramientas de educación financiera y desarrolla acciones de información y concientización.



Para más información, se puede concurrir a Mitre 957, Morón, de lunes a viernes de 8 a 14 h; escribir por WhatsApp al 11 3156-5961; o enviar un correo electrónico a defensadelconsumidor@moron.gob.ar.



De esta manera, la gestión que encabeza Lucas Ghi continúa brindando herramientas concretas para acompañar a las familias, cuidar el bolsillo, promover el consumo local y fortalecer los derechos de vecinos y vecinas de Morón.

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