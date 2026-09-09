Quien era Camila Ruth Castro, la joven asesinada en Ituzaingó

Ituzaingó se encuentra conmocionado tras el brutal asesinato de Camila Ruth Castro, una joven de tan solo 18 años, quien perdió la vida tras recibir un disparo en el cuello en el interior de su propio domicilio. El principal y único sospechoso por este crimen es su novio, Elías Barrionuevo, de 19 años, quien actualmente se encuentra prófugo de la Justicia y posee una orden de captura activa. Este caso pone nuevamente en el centro del debate la urgencia de atender las señales de violencia en los vínculos de pareja desde edades tempranas.

Los sueños truncados de una joven

Camila Ruth Castro se encontraba en una etapa de definición y proyección para su futuro. Con apenas 18 años, la joven buscaba construir un camino profesional vinculado a sus pasiones. De acuerdo con el testimonio de su entorno familiar, Camila anhelaba convertirse en modelo, un sueño que compartía con sus seres queridos.



Además de sus aspiraciones en el mundo del modelaje, la víctima había tomado la decisión de retomar sus estudios, evidenciando un claro compromiso con su desarrollo personal y educativo. Su abuela, Mónica, la describió como una chica con una activa vida social, destacando que "tenía muchos amigos" y proyectos por delante. Sin embargo, todos estos planes fueron abruptamente interrumpidos el martes por la tarde en la vivienda familiar ubicada sobre la calle Almagro al 2500, casi en la intersección con la calle Peredo, en el barrio San Alberto de Ituzaingó.

Una relación bajo la lupa

El vínculo sentimental entre Camila Castro y Elías Barrionuevo no era reciente; ambos se conocían desde la infancia. No obstante, el desarrollo de esta relación generaba una profunda preocupación en el núcleo familiar de la joven, particularmente debido a los constantes episodios de conflicto.

La voz de la familia "Elías es muy tóxico y ella era una chica muy bonita. No la dejaba vivir." — Mónica, abuela de Camila Castro.

Mónica aportó detalles cruciales para comprender la dinámica interna de la pareja. Según sus declaraciones, las discusiones eran un elemento constante que afectaba visiblemente el estado de ánimo de su nieta. "Solo sé que ella siempre venía enojada, porque discutían", relató la abuela durante una entrevista.



Esta situación no pasaba desapercibida para el padre de Camila, Jorge Castro. El hombre mantenía una postura de firme rechazo hacia la continuidad de ese noviazgo, ya que observaba el impacto negativo que los conflictos generaban en su hija. "Él no lo quería a Elías, porque la veía siempre mal a la hija", explicó Mónica al referirse a la posición del padre de la víctima.



A pesar de estas alarmas, la abuela aclaró que nunca tuvo conocimiento de agresiones físicas previas, señalando: "Si le levantaba la mano, no lo sé, porque Camila nunca me contó". Esta falta de información explícita sobre violencia física llevó a la familia a no anticipar un desenlace fatal. "Nunca pensé que él llegara a hacer algo así por celos", confesó la mujer, reflexionando sobre cómo en ciertas relaciones los agresores "se piensan que tienen comprada la vida de las chicas".

Reconstrucción de una tarde trágica

Los investigadores policiales y judiciales han logrado establecer una reconstrucción preliminar de los hechos ocurridos aquel fatídico martes. De acuerdo con las primeras pesquisas, Elías Barrionuevo arribó al domicilio de la familia Castro, donde se desencadenó una fuerte discusión con Camila.



En el transcurso de este altercado, el nivel de violencia escaló drásticamente. El acusado habría extraído un arma de fuego de su pertenencia, efectuando varios disparos a corta distancia dentro de la propiedad. Uno de estos proyectiles impactó directamente en el cuello de la joven, provocándole una herida de extrema gravedad que comprometió su vida de manera inmediata.



Frente a este ataque inminente, Jorge Castro, padre de la víctima, intentó intervenir físicamente para proteger a su hija y repeler la agresión. En este desesperado acto de defensa, el hombre también fue alcanzado por las balas, recibiendo un disparo en cada una de sus piernas. A pesar de encontrarse herido, Castro protagonizó un forcejeo con el atacante, logrando desarmarlo y arrojando el revólver hacia el techo de la vivienda.



Esta valiente maniobra defensiva fue aprovechada por Barrionuevo, quien, al verse desprovisto de su arma, emprendió la fuga y abandonó la escena del crimen.

El operativo de emergencia

Inmediatamente después del ataque, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades locales. Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y ambulancias del sistema de salud se desplazaron rápidamente hacia la vivienda del barrio San Alberto.



Camila Castro fue estabilizada de forma preliminar y trasladada de urgencia, bajo un operativo de código rojo, hacia el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico por salvarle la vida, la gravedad de la lesión cervical resultó irreversible, y la joven falleció poco tiempo después de su ingreso al centro de salud.



Por su parte, Jorge Castro también fue hospitalizado en la misma institución para recibir atención médica por las heridas de bala sufridas en sus extremidades inferiores. El hombre quedó internado, encontrándose en un profundo estado de shock tras haber presenciado el asesinato de su hija.

El avance de la investigación judicial

La causa penal ha recaído en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11 del departamento judicial de Morón, bajo la dirección de la fiscal Florencia Di Sciascio. La funcionaria judicial se encuentra al frente de las diligencias para determinar la mecánica exacta del ataque y reconstruir la secuencia de los hechos.

Uno de los ejes centrales de la investigación será establecer si existieron antecedentes de violencia de género, amenazas previas o denuncias formales dentro del historial de la pareja. Además, las pericias científicas sobre el arma de fuego recuperada en el techo de la propiedad serán fundamentales para consolidar el cuadro probatorio. La fiscalía también se encuentra abocada a la recolección de testimonios, tanto de familiares directos como de vecinos que puedan aportar información relevante sobre la relación y los sucesos de aquella tarde.

Búsqueda implacable y el pedido de justicia

Desde el momento en que se consumó el crimen, Elías Barrionuevo se encuentra en condición de prófugo de la Justicia. Sobre él pesa una orden de captura como principal sospechoso del delito de femicidio.



Las fuerzas de seguridad han desplegado un amplio operativo de búsqueda que incluye rastrillajes y controles. Estas acciones se han extendido estratégicamente hacia el partido vecino de Merlo, jurisdicción donde el joven de 19 años tendría fuertes vínculos familiares y donde residiría de manera habitual



Mientras la Policía intensifica los esfuerzos para dar con el paradero del acusado, trascendió que familiares del propio Barrionuevo mantienen contacto directo con las autoridades judiciales. Según fuentes de la investigación, este entorno habría manifestado su intención de colaborar y persuadir al joven para que se entregue voluntariamente a la Justicia.



En paralelo, la familia de Camila Ruth Castro, sumida en un profundo e inenarrable dolor, encabeza un ferviente reclamo de justicia. Exigen que todo el peso de la ley recaiga sobre el responsable de haber arrebatado la vida de una joven de 18 años que tenía un futuro por delante. La comunidad de Ituzaingó se ha unido a este pedido, expresando su consternación ante un crimen que vuelve a poner de manifiesto la brutalidad de la violencia de género y la urgente necesidad de construir una sociedad libre de violencias.