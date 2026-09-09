Los Bomberos de Ituzaingó convocaron a la comunidad a sumarse al "sirenazo nacional"

Este jueves 10 de septiembre a las 10 de la mañana, las calles de Ituzaingó y de todo el país se llenarán de un sonido fuerte e inconfundible a partir de un urgente pedido de atención por parte de quienes habitualmente se encargan de restacar a las personas. El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó, a través de sus redes sociales, anunció que se adherirá formalmente al "sirenazo nacional". Esta medida de visibilización surge ante la falta de respuesta del Gobierno Nacional frente a reclamos económicos y normativos que hoy ponen en jaque su operatividad cotidiana.





Desde el cuartel local hasta las más de mil asociaciones distribuidas a lo largo y ancho del territorio argentino, el reclamo central es unánime: exigen la transferencia inmediata de los fondos que legalmente corresponden al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV). Se trata de un remanente adeudado correspondiente al ejercicio 2025 y años anteriores, que asciende a $59.330.748.051,41.





De acuerdo al cuerpo de bomberos nacional, este dinero no constituye un subsidio extraordinario ni un aporte discrecional del Estado, sino un recurso legalmente previsto. Según cálculos oficiales, su retención actual implica que cada asociación de bomberos está dejando de percibir aproximadamente 45 millones de pesos, un monto que resulta vital para el mantenimiento y funcionamiento operativo.

La protesta también busca destrabar barreras burocráticas e impositivas. Por un lado, piden a ARCA la aplicación integral de la Ley de Fortalecimiento (27.629) para garantizar el reintegro del IVA. Además, solicitan al Ministerio de Economía y al Banco Central flexibilizar los pagos al exterior, ya que los cuarteles dependen en buena parte de la compra de camiones y vehículos usados en el extranjero. Por último, reclaman asegurar contraprestaciones mensuales, el reintegro de gastos extraordinarios y la reparación por daños sufridos.





Pese al paro, las autoridades confirmaron que durante el sirenazo de mañana las guardias seguirán completamente activas y cualquier emergencia será atendida con prioridad absoluta. En lo que va de 2026, los 52.000 voluntarios del sistema llevan registrados 157.229 servicios según datos oficiales: el 60% fueron emergencias reales y el 40% intervenciones programadas.





Desde el cuartel de bomberos de Ituzaingó reafirmaron la necesidad de que la comunidad local los acompañe en este reclamo por derechos básicos para seguir ofreciendo el servicio que vienen realizando desde hace décadas.