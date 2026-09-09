Ituzaingó: estudiantes secundarios se juntan este sábado en el Espacio Verde del Barrio Aeronáutico

Este sábado 12 de septiembre a las 13:00 horas, el Espacio Verde del Barrio Aeronáutico será el escenario del Primer Encuentro de Estudiantes Secundarios. La jornada, organizada por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de Ituzaingó, fue convocada bajo el lema: "A 50 años del golpe, constuir la nueva esperanza"

Difusión territorial y movilización

La campaña de difusión de la juntada se desplegó durante las últimas tres semanas en todos los colegios secundarios de la ciudad. Las agrupaciones estudiantiles que ya prometieron su participación son los centros de estudiantes del AUPI, la Escuela Técnica N°1 y la Escuela Media N° 6.

Ejes de debate y participación

El cronograma del encuentro está diseñado para fomentar la participación activa. La estructura del sábado se dividirá en comisiones de trabajo donde se abordarán temas urgentes para la comunidad educativa:



Infraestructura escolar: Relevamiento del estado edilicio tras el invierno.



Implementación de la ESI: Cumplimiento efectivo de la Ley de Educación Sexual Integral en todas las currículas.



Derechos estudiantiles: Formación y reactivación de Centros de Estudiantes en colegios que aún no cuentan con representación.

Dinámica abierta: ¿Cómo sumarse?

La invitación está abierta a cualquier joven que curse sus estudios secundarios en el partido de Ituzaingó, independientemente de si pertenece o no a un centro de estudiantes formal. La organización solicita llevar equipo de mate y un cuaderno para las comisiones de debate

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