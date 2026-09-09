Ituzaingó: femicidio de una joven de 18 años. Buscan al femicida que se fugó

Una joven de 18 años murió tras recibir un disparo en el cuello en un ataque ocurrido en Ituzaingó, en un hecho que es investigado como un femicidio. Su padre, de 36 años, también fue baleado en ambas piernas y permanece fuera de peligro, mientras los investigadores trabajan para encontrar al imputado identificado en las primeras actuaciones.



El ataque se registró ayer, cerca de las 18:55, en la intersección de la calle Almagro y Peredo, cuando Camila Ruth Castro fue atacada por su supuesto novio Elías Barrionuevo quien armado con una pistola le disparó a quemaropa hiriéndola de gravedad. El hecho quedó a cargo de la UFI N° 11 del Departamento Judicial de Morón, especializada en Violencia de Género.



Efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar tras una alerta emitida al 911. Al constatar las lesiones de las víctimas, las autoridades departamentales ordenaron el traslado de la mujer y del hombre en un patrullero hacia el Hospital Bicentenario. La joven ingresó al establecimiento médico sin signos vitales. El hombre permaneció consciente y se encuentra fuera de peligro.



Por el ataque, que suma además la carátula de homicidio en grado de tentativa, los investigadores buscan al femicida que ya fue identificado en las actuaciones preliminares como el autor de los disparos.



En paralelo, personal de la Comisaría 4ta de Ituzaingó preservó la escena para el trabajo de los peritos de la Policía Científica y avanzó con el relevamiento de las cámaras de seguridad del sector para establecer la dinámica del hecho y dar con el paradero del imputado.