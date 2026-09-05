Ituzaingó: quiso escapar con droga por los techos hacia la casa de un vecino y terminó detenido

Un operativo antidrogas en el barrio San Alberto de Ituzaingó culminó con la detención de un narco conocido en la zona bajo el alias de "El Cholo", quien en un intento desesperado por evitar su captura buscó fugarse hacia la casa de un vecino llevando consigo parte de la droga.

Denuncias vecinales y tareas de inteligencia

La investigación comenzó a gestarse a raíz de las denuncias de los propios vecinos y los reportes aportados por la Secretaría de Seguridad del municipio. Los reiterados reclamos apuntaban a que la venta de estupefacientes en la cuadra generaba constantes disturbios y fomentaba la comisión de delitos menores en el barrio.



A partir de esa información, la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón desplegó tareas de campo que incluyeron seguimientos de incógnito, fotografías y filmaciones. Estas pruebas permitieron documentar el pasamanos y la actividad ilícita que se desarrollaba en un domicilio ubicado en la calle Comandante Peredo entre Portugal y Tel Aviv.

Allanamiento y fuga frustrada por los techos

Con las evidencias recolectadas, la fiscal Marisa Monti, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 especializada en Narcotráfico de Morón, solicitó la orden de allanamiento, la cual fue avalada por el Juzgado de Garantías N° 6 a cargo del Dr. Maximiliano Carletti.



El operativo se llevó a cabo este jueves con el apoyo del Comando de Patrullas, la Jefatura Departamental de Ituzaingó y móviles de seguridad municipal. Al notar la irrupción de los efectivos policiales, el sospechoso intentó darse a la fuga saltando los muros hacia la propiedad de un vecino lindero.



En su huida, el hombre intentó llevarse parte de los estupefacientes, pero fue rápidamente interceptado y reducido por los uniformados.

Secuestro de cocaína y cargos formales

Durante el registro detallado del inmueble, los investigadores lograron secuestrar cerca de 80 envoltorios de cocaína ya dosificados y listos para la venta, además de un paquete con la misma sustancia en formato compacto. También se incautaron elementos de corte, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento, teléfonos celulares y dinero en efectivo producto de la recaudación.



El acusado fue puesto de inmediato a disposición de la Justicia y enfrenta una imputación penal por el delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas directamente a los consumidores.