“Festival Transformador”: Este fin de semana El Transformador celebrará sus 24 años
Melina Alderete
El espacio histórico del oeste festejará sus más de dos décadas al servicio de la comunidad con actividades para toda la familia.
Este sábado 5 de septiembre a partir de las 16, el oeste está de fiesta con la celebración de los 24 años de El Transformador, la casona histórica de Caseros al 200 que apuesta a la construcción desde el barrio y para el barrio, haciendo foco en los feminismos, las diversidades y las niñeces.
El espacio nació a partir de asambleas barriales realizadas en el 2001, donde se expuso la necesidad de crear un centro comunitario para las vecinas y los vecinos de Haedo. Al año siguiente, la comunidad pudo acceder a “la Casona”, como se conoce al espacio en donde funciona la propuesta cultural en la esquina de Caseros.
Desde allí, la gente de El Transformador apuesta a la construcción colectiva, a partir de distintas propuestas que abarcan actividades agroecológicas, como la huerta “Berta Cáceres”, una biblioteca popular, encuentros culturales con diversos artistas, talleres para todas las edades, una feria y un mercado con foco en la economía social y cooperativa, y un espacio para las niñeces del barrio.
Un festejo para todos los gustos
Para celebrar sus más de dos décadas de trayectoria, este fin de semana El Transformador invita a los vecinos y vecinas a sumarse a las más diversas actividades que contemplan tanto a lxs más grandes como a lxs más chicos.
A partir de las 16, los festejos inician con una feria autogestiva, seguida por un recorrido por la historia de la casona, pactado para las 17.
Hacia las 18:30, el arte cobra vida con la presentación del show de circo "Obra en construcción", seguido por la performance "Ollas vacías" a las 19.
A partir de las 19:15 la música comienza en El Transformador con las presentaciones de Ire Paz y la Corteza Eléctrica, La Inti Juana, la murga Cosa e' mandinga, La Fanfarria Sostenida y las Carnavalumbias.
La cita es este sábado 5 de septiembre a partir de las 16 en la sede de El Transformador (Caseros al 200, Haedo).