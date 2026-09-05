“Festival Transformador”: Este fin de semana El Transformador celebrará sus 24 años

Este sábado 5 de septiembre a partir de las 16, el oeste está de fiesta con la celebración de los 24 años de El Transformador, la casona histórica de Caseros al 200 que apuesta a la construcción desde el barrio y para el barrio, haciendo foco en los feminismos, las diversidades y las niñeces.



El espacio nació a partir de asambleas barriales realizadas en el 2001, donde se expuso la necesidad de crear un centro comunitario para las vecinas y los vecinos de Haedo. Al año siguiente, la comunidad pudo acceder a “la Casona”, como se conoce al espacio en donde funciona la propuesta cultural en la esquina de Caseros.



Desde allí, la gente de El Transformador apuesta a la construcción colectiva, a partir de distintas propuestas que abarcan actividades agroecológicas, como la huerta “Berta Cáceres”, una biblioteca popular, encuentros culturales con diversos artistas, talleres para todas las edades, una feria y un mercado con foco en la economía social y cooperativa, y un espacio para las niñeces del barrio.





Un festejo para todos los gustos

Para celebrar sus más de dos décadas de trayectoria, este fin de semana El Transformador invita a los vecinos y vecinas a sumarse a las más diversas actividades que contemplan tanto a lxs más grandes como a lxs más chicos.



A partir de las 16, los festejos inician con una feria autogestiva, seguida por un recorrido por la historia de la casona, pactado para las 17.





Hacia las 18:30, el arte cobra vida con la presentación del show de circo "Obra en construcción", seguido por la performance "Ollas vacías" a las 19.





A partir de las 19:15 la música comienza en El Transformador con las presentaciones de Ire Paz y la Corteza Eléctrica, La Inti Juana, la murga Cosa e' mandinga, La Fanfarria Sostenida y las Carnavalumbias.





La cita es este sábado 5 de septiembre a partir de las 16 en la sede de El Transformador (Caseros al 200, Haedo).