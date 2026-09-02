Haedo Solidario: Este fin de semana se realizará una nueva edición de "Más Fácil Corriendo Juntos"

Este domingo 6 de septiembre se llevará a cabo en Haedo la quinta edición de la carrera solidaria "Más Fácil Corriendo Juntos".





El evento será realizado a beneficio de la Fundación Casa de Jesús y contemplará opciones de 10K, 5K, 2K y una propuesta de 400 metros para las infancias.





Además, según informaron desde la organización de la jornada solidaria, las categorías estarán divididas por edades, tanto para mujeres como para hombres: hasta 19 años, de 20 a 29 años, de 30 a 39 años, de 40 a 49 años, de 50 a 59 años, de 60 a 69 años y más de 70 años.





También destacaron que habrá puestos de hidratación en los kilómetros 1,5 y 5, y al finalizar la competencia.





Una actividad deportiva y solidaria abierta a la comunidad

La largada para la carrera solidaria "Más fácil corriendo juntos" estará prevista para las 08:30 del domingo 6 de septiembre en la calle José Manuel Estrada al 226.





Sin embargo, quienes deseen participar de la jornada deberán inscribirse previamente a través del siguiente link, teniendo tiempo de hacerlo hasta el viernes 4 de septiembre.





Asimismo, la inscripción a la competencia solidaria tendrá un valor de $35.000 y cada participante recibirá una medalla finisher al completar la carrera. También habrá premiación por categorías y en la clasificación general.





Por otra parte, la entrega de documentación y kits se realizará entre las 06:30 y las 08:00 del domingo, antes de la largada. Sino, los participantes también podrán retirar el kit y realizar la recepción del deslinde el sábado 5 de septiembre de 10:00 a 16:00.





Todo lo recaudado durante la carrera de este fin de semana será destinado a acompañar las obras de la Fundación Casa de Jesús.