Un local de Ituzaingó decidió homenajear a Messi tras su retiro de la Selección

El impacto de la noticia todavía resuena en cada rincón. Hace tan solo unas horas, Lionel Messi tomó la decisión de abandonar la Selección Argentina, y los homenajes no tardaron en multiplicarse a lo largo del país. En Ituzaingó, el local gastronómico Don Flores, ubicado en la calle Brandsen al 800, decidió rendirle un tributo muy especial al astro rosarino.





A través de sus redes sociales, el comercio sorprendió a sus clientes al presentar un nuevo modelo de caja en el que comenzarán a entregar sus productos: el diseño lleva inscripta la frase "Gracias Dios por hacerme argentino. Gracias eternas capitán". Además, se pueden apreciar unos botines con los colores albicelestes colgando, múltiples referencias a nuestra bandera nacional y la silueta de una cabra, el símbolo universal del GOAT (el mejor de todos los tiempos).





No es la primera vez que esta pizzería utiliza su packaging para dejar un mensaje con fuerte arraigo popular. Hace tan solo unos meses, este comercio había colocado la insignia "Las Malvinas son argentinas" en sus cajas, justo después de aquella victoria frente a Inglaterra en el pasado Mundial.

Don Flores cuenta con más de una década de trayectoria en Haedo y más de cuatro años de presencia en Ituzaingó. Su sello es la calidad de sus ingredientes y la variedad de su menú. Sus grandes atractivos incluyen la pizza por metro, los sándwiches por metro y empanadas de diferentes gustos.





Mientras tanto, el mundo del fútbol todavía digiere la partida del diez. La final de la Copa del Mundo cerró definitivamente una de las etapas más importantes y doradas en la historia del nuestro país. La Pulga se despide con 207 partidos oficiales, 66 asistencias y 125 goles. Su vitrina con la Selección acumula la Copa América 2021 y 2024, el Mundial 2022, la Finalissima 2022, además del oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y el Mundial Sub-20 de Países Bajos 2005.