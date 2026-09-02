El gobierno fijó el salario mínimo por debajo de la línea de indigencia

El Gobierno nacional definió de manera unilateral el nuevo piso salarial para los trabajadores argentinos. A través de una resolución oficial, se estableció que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) alcanzará los 437.000 pesos recién en abril de 2027. La medida, que se implementará en ocho tramos, cristaliza la brecha mas importante entre los ingresos básicos y el costo real de vida en la Argentina, desde que se mide esta relación.



Tras el fracaso en la última reunión del Consejo del Salario, donde las partes no lograron acercar posiciones, el Ejecutivo intervino para fijar el monto de facto. La decisión quedó plasmada en la Resolución 4/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por Claudia Silvana Testa, presidenta alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El peso de los números: Salarios vs. Canasta Básica

El aspecto más analizado por los especialistas económicos tras la publicación de la medida es la relación del nuevo SMVM con las líneas que delimitan la vulnerabilidad social. Los datos duros exponen un panorama complejo para los sectores de menores ingresos.

Actualmente, el Salario Mínimo se ubica en 376.600 pesos. Con el nuevo esquema, experimentará un incremento total de apenas 60.400 pesos, distribuidos en un lapso de ocho meses. Esto representa un aumento promedio de 7.500 pesos mensuales.



Para poner estas cifras en perspectiva, la Línea de Indigencia se ubica en los 708.016 pesos. Esto significa que el salario mínimo actual, e incluso el proyectado para 2027, cubre apenas la mitad de los requerimientos calóricos básicos de una familia.



Línea de Pobreza (Canasta Básica Total): Alcanza la cifra de 1.564.716 pesos. Es decir, el nuevo SMVM equivale a poco más de una cuarta parte de lo que necesita un trabajador para que su grupo familiar no sea considerado pobre.



Según el último informe publicado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (una entidad conjunta entre la UBA y el CONICET), el salario mínimo ha sufrido un deterioro histórico reciente. De acuerdo con el estudio, "entre noviembre de 2023 y julio pasado, el sueldo mínimo real acumuló una caída del 40,5%". Este dato numérico respalda la preocupación de los gremios sobre la pérdida del valor real del dinero de los trabajadores frente al proceso inflacionario.

Cronograma oficial: El aumento mes a mes

Para otorgar previsibilidad tanto a empleadores como a trabajadores, la Resolución 4/2026 detalló el cronograma exacto de los aumentos. La planificación fija no solo la remuneración mensual para los trabajadores mensualizados, sino también el valor de la hora laboral para los jornalizados.

A continuación, el detalle del esquema escalonado dictado por el Ejecutivo:

Año Mes Salario Mensual ($) Valor Hora ($) 2026 Septiembre 383.800 1.919 2026 Octubre 391.200 1.956 2026 Noviembre 398.800 1.994 2026 Diciembre 406.400 2.032 2027 Enero 414.200 2.071 2027 Febrero 422.000 2.110 2027 Marzo 429.600 2.148 2027 Abril 437.000 2.185