Ituzaingó: le robaron la bicicleta en cinco segundos mientras hacía una compra

Un vecino de Ituzaingó fue víctima de la inseguridad en una secuencia tan rápida como frustrante. El hecho ocurrió este lunes 31 alrededor de las 18 horas, cuando el hombre acudió a realizar una compra en un comercio de artículos sanitarios ubicado en la esquina de la avenida José María Paz y Thorne.



Según el relato familiar, la víctima dejó su bicicleta apoyada en la vereda junto a un tanque de agua y se ubicó en el interior del local, a centímetros de la entrada, para no perderla de vista.



En las imágenes de una cámara de seguridad se observa la llegada del asaltante: un joven vestido con gorra y mochila que camina por la vereda. En su mano izquierda lleva una bolsa con mercadería que, minutos antes, había conseguido tras pedir comida en una carnicería de la misma cuadra, según el relato de testigos.



Tras espiar hacia el interior del comercio y notar el rodado en la vereda, el ladrón soltó la bolsa en el suelo y tomó el manubrio.



Al advertir la maniobra, el dueño intentó salir rápidamente a la calle para interceptarlo. Sin embargo, dos mujeres que se habían detenido a conversar justo en el umbral de la puerta le obstruyeron el paso de manera involuntaria.



Esa barrera accidental le otorgó al ladrón los segundos de ventaja vitales para subirse a la bicicleta y escapar pedaleando por la vereda, concretando el hurto en apenas cinco segundos y dejando abandonada su propia bolsa en la escena de escape.

A través del boca a boca, la familia recibió una pista sobre el posible destino del rodado. Según un llamado anónimo que recibieron, el delincuente se habría dirigido hacia el barrio Storni, donde presuntamente vendió la bicicleta. Las víctimas intentan ahora corroborar la veracidad de este dato para intentar recuperarla.

Las características de la bicicleta robada

Para facilitar su búsqueda y evitar que sea revendida en la zona, la familia difundió las características del rodado.

Se trata de una bicicleta tipo Mountain Bike de la marca Alpina, de color negro mate con detalles en blanco y azul. El vehículo cuenta con un rasgo distintivo clave para que los vecinos puedan identificarlo en la calle: tiene un portaequipajes anexado en la parte trasera a modo de asiento, una modificación que la diferencia rápidamente de cualquier modelo estándar.