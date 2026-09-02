Arranca hoy el Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada

Hoy, miércoles 2 de septiembre de 2026, comienza la segunda edición del Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada® en el pabellón amarillo de La Rural (HOTELGA), Buenos Aires. Organizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE), el certamen reúne a maestros pizzeros y empanaderos de distintos países hasta el viernes 4 de septiembre para disputar el máximo título de la especialidad.



Según los registros de APYCE, esta segunda edición marca un hito en la profesionalización del sector, elevando los estándares de la competición local hacia el mercado internacional. "Este evento no solo corona al mejor del planeta, sino que lo consagra con un paquete de premios sin precedentes que asegura la continuidad de su excelencia profesional", destaca la organización en su comunicado oficial.



Cronograma de Definiciones



Miércoles 2 y Jueves 3 (Mañana): Desarrollo de las rondas clasificatorias con elaboración en vivo.



Jueves 3 de septiembre (19:00 H): Anuncio oficial del Campeón Mundial de la Pizza Argentina. El galardón será entregado al profesional que obtenga el mejor promedio estadístico al combinar los puntajes de las categorías tradicionales: "Muzzarella" y "Fugazzeta argentina".



Viernes 4 de septiembre: Jornada de destreza física y técnica, orientada al impacto visual. Se definirán las categorías especiales de "Acrobacia Free Style", "Velocidad en estirado" y "Masa más grande". El evento cerrará con la esperada consagración del Campeón Mundial de la Empanada y el Campeón Mundial de la Pizza.



Acceso y Dinámica para Visitantes



El torneo ofrece un formato interactivo donde el público puede ser parte de la experiencia. Los asistentes tendrán acceso a degustaciones gratuitas de todas las piezas elaboradas en vivo por los competidores a lo largo de las tres jornadas.



Ubicación: Predio La Rural. Ingresar y seguir la señalización hacia el Pabellón Amarillo de HOTELGA, Stand 1C-21 (ubicado en el centro del predio).



Requisitos: La entrada y degustación no tienen costo adicional, pero exigen acreditación previa a través del portal web de HOTELGA o directamente en los mostradores de ingreso.

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