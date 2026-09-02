La AFA publicó un video emotivo para Messi luego del retiro de la Selección

La Asociación del Fútbol Argentino publicó un sentido homenaje en sus redes sociales tras la decisión de Lionel Messi de ponerle punto final a su ciclo en la Selección Argentina.



Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina y, en medio del dolor y la conmoción generalizada, se enumeraron un montón de mensajes de agradecimiento para con quien fuese más de 20 años el capitán y emblema.



Aunque aún faltaba uno especial y llegó este martes de la mano de la cuenta oficial de la AFA, que publicó un video con un emotivo relato, en la voz del “escudo de la Selección”.



En el audiovisual se ven distintas imágenes de la carrera de Messi con la celeste y blanca y una voz en off anuncia: “Leo, te habla el escudo de la Selección. Quería decirte lo mucho que te voy a extrañar“.



“¿Quién lo diría no? Yo seré escudo, pero vos fuiste el que siempre me defendió. Me llevaste con orgullo en el pecho y me cambiaste para siempre.



Porque yo tenía dos y vos me pusiste la tercera estrella. Aunque los dos sabemos que merecíamos alguna más “, señala la narración, en referencia a las finales perdidas en 2014 y 2026.



“Fueron más de 20 años escuchando tus latidos. Con la 15, la 18, la 19 y la 10. Tuve el honor de ir siempre pegado a vos. No hay foto en la que no estemos juntos“, reza el video, con una serie de imágenes muy emotivas de Messi en distintos contextos íntimos de la Selección.

El escudo más lindo de todos también quería dedicarte unas palabras, Capitán 🐐🔟.



Gracias, una vez más. Tu legado será infinito. pic.twitter.com/3TZfqVTFLs — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 1, 2026

La iniciativa fue pensada especialmente por el equipo de prensa de la AFA para despedir a uno de los máximos ídolos de la historia del fútbol argentino.



La entidad buscó realizar una publicación diferente y emotiva, en la que el símbolo de la camiseta albiceleste toma la palabra para reconocer la trayectoria de Messi.

El capitán disputó 20 años con la Selección Argentina, desde su debut en las categorías juveniles hasta convertirse en el futbolista más emblemático de la era moderna del seleccionado.



Durante ese recorrido, Messi consiguió los títulos más importantes con la Selección Argentina: la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y, especialmente, el Mundial de Qatar 2022, además de la Copa América 2024.

Su despedida se produjo el lunes 31 de agosto, un mes y medio después de la final del que fue su sexto y último Mundial.



La decisión marcó el cierre de una etapa histórica para el seleccionado, aunque los homenajes al capitán recién comienzan.



Con el mensaje publicado en sus redes, la AFA buscó poner en palabras el agradecimiento de millones de argentinos hacia Messi por una historia que comenzó hace más de dos décadas y que quedó definitivamente marcada por la obtención de la tercera estrella.