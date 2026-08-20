Clásico del Oeste: Así está el historial entre el Verde y el Charro

Este sábado a las 15 hs, en el Estadio Carlos Sacaan y con público visitante, Ituzaingó recibirá al Deportivo Merlo en una nueva edición del “Clásico del Oeste”. En esta nota, te contamos cómo es el historial entre ambos equipos.



El fin de semana, se paralizará la Zona Oeste de Ituzaingó, debido a que habrá fiesta en las tribunas, dado que se viene un encuentro electrizante por la fecha 31 de la Primera B Metropolitana.



Ituzaingó y Deportivo Merlo se medirán este sábado a las 15, en el Estadio Carlos Sacaan, y protagonizarán el “Clásico del Oeste” por la fecha 31 de la Primera B Metropolitana.

Además, contará con hinchas visitantes (habrá 1000 entradas para Deportivo Merlo y ocuparán la Tribuna Villalba). De esta manera, Diario La Ciudad repasa cómo está el historial entre ambos equipos.



Los antecedentes registran 73 partidos jugados: 29 en la Primera D, 31 en la Primera C y 13 en la actual categoría que disputan.



El Verde consiguió 27 victorias, el “Depo” obtuvo 20 victorias, mientras que igualaron en 26 oportunidades.



La máxima goleada de Ituzaingó fue por 8-2 en 1964, en tanto que el resultado más abultado a favor del conjunto merlense fue de 4-0 en la temporada 1989/90.



Vale resaltar que, en este recuento de enfrentamientos, se contabilizan los cotejos en los que Deportivo Merlo se llamaba 9 de Julio (es decir, entre 1954 y 1968).



Cabe destacar que ya se vieron las caras en la presente temporada. En la primera rueda del campeonato, el Charro se impuso por 3-2 en un partidazo, en el Estadio José Manuel Moreno, Parque San Martín.



Ituzaingó lo ganaba 2-0 con goles de Ignacio Liporace y Alcides Miranda Moreira, pero el dueño de casa le dio vuelta de la mano de Facundo Aguerre y Diego Aguirre (quien convirtió un doblete).

En la actualidad, las realidades son diferentes. Ituzaingó está último en el torneo, con 13 puntos, y solamente ganó un partido a lo largo del año.



En contrapartida, Deportivo Merlo se encuentra decimosegundo en la tabla, con 38 unidades, a cuatro de los puestos de Reducido.



COMENZÓ LA VENTA DE ENTRADAS PARA EL CLÁSICO EN LA SEDE



En estos momentos, ya comenzó las ventas de entradas anticipadas para el clásico ante Deportivo Merlo en la Sede del CAI (Los Pozos 48) que se extenderá hasta las 20 hs, y mañana continuarán desde las 10 de la mañana hasta las 20 hs. No se venderán entradas el día del partido en el Estadio.

De esta manera, se espera una gran concurrencia de público, sabiendo que Ituzaingó necesita ganar para tener chances matemáticas de permanecer en la Primera B Metropolitana, y que ya no tiene más margen de error.