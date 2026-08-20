Fin de semana en Ituzaingó con la "West Food Fest" como protagonista

El Municipio de Ituzaingó informa a los vecinos y vecinas las actividades culturales y recreativas que se desarrollarán durante este fin de semana en distintos puntos del distrito.Las actividades son con entrada libre y gratuita, y las que son al aire libre se suspenden por lluvia.



Viernes 21/08:



12 a 00 hs - Polideportivo La Torcaza (Brandsen y Pringles) West Food Fest: ¡música y sabores!



18 hs - Unidad de Gestión Municipal Sur (Olivera 2160) Inauguración de la muestra artística “Paisaje Humano y Urbano” de Ramón A. Orellana



Sábado 22/08:



12 a 22 hs - Polideportivo La Torcaza (Brandsen y Pringles) West Food Fest: ¡música y sabores!



Domingo 23/08:



14 hs - Polideportivo La Torcaza (Brandsen y Pringles) Festejo del mes de la niñez:



Show de las “Guerreras K-Pop: Huntrix VS Saja Boys” y otros espectáculos en vivo, juegos de kermesse, inflables, pista de mini cuatriciclos, camas elásticas, bungee jumping, sorteos, West Food Fest, stands de artesanos, ¡y mucho más!



Además, el sábado de 10 a 17 horas estarán disponibles las siguientes exhibiciones artísticas:



“Retrospectiva de lo perdido” de Hernán César - Galería Municipal de Arte (Soler 217)



“La nostalgia, el diálogo y la obra” de Zulema Villafáfila - Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855)



(+) Más información: personalmente en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla) o llamando al 2120-1872, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.