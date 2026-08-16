La Cochera, la nueva cafetería de Ituzaingó que pretende conquistar paladares

El centro de Ituzaingó sumó una nueva parada para quienes buscan sentarse a tomar un café o comer algo al paso. Hace apenas unos días, el circuito gastronómico local recibió a La Cochera, un comercio que abrió sus puertas en la calle Juncal 238 y que presenta una estética de diseño moderno.





Los impulsores de este proyecto ya pusieron a funcionar dos sucursales: la primera en el barrio de Ciudad Jardín y la segunda en Villa Bosch. Según anunciaron los propios dueños a través de una publicación en sus redes sociales, el servicio del local está pensado para cubrir todas las franjas horarias. Esto significa que las puertas están abiertas para quienes busquen opciones durante la mañana, para los que hagan una pausa a la tarde o para los que prefieran salir a tomar algo durante la merienda.





Para acompañar las infusiones, el mostrador cuenta con varias elaboraciones de pastelería y panadería. La carta incluye desde cookies y porciones de tortas hasta alternativas para los que prefieren lo salado, como scones de queso y chipá. A esta oferta se suman los croissants y otros productos horneados en el lugar.

La propuesta del espacio no se limita solo al desayuno y la merienda. Pensando en el movimiento del centro, en los trabajadores de la zona o en quienes hacen trámites al mediodía, el comercio cuenta con un menú ejecutivo que irá variando de acuerdo al día.Un detalle importante para la rutina de muchos vecinos es que el establecimiento funciona bajo la modalidad "pet friendly". Esto habilita a los clientes a ingresar y permanecer en las mesas acompañados por sus mascotas, sin necesidad de dejarlas esperando en la vereda.





Para los que quieran acercarse a conocer las instalaciones de Juncal 238, el local trabaja con un esquema de horario corrido. La atención al público arranca a las 8:30 de la mañana y las puertas permanecen abiertas durante doce horas, hasta el cierre pautado para las 20:30 horas. Una nueva alternativa que ya está en funcionamiento para el consumo de los ituzainguenses.