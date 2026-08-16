Morón: dos detenidos tras robar un auto y ser cercados por el rastreo satelital

Dos hombres, uno de ellos menor de edad, fueron aprehendidos luego de un robo automotor ocurrido en Morón sur. Los delincuentes habían escapado en el Ford Fiesta de una mujer de 36 años, pero la geolocalización del vehículo permitió seguirlos en tiempo real y montar un operativo cerrojo que terminó con su captura.



Todo comenzó a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911, que alertaba sobre un asalto en la calle Ramella al 1000, esquina Borges. Allí, una vecina de 36 años denunció que tres sujetos armados la habían abordado para sustraerle su automóvil, un Ford Fiesta color bordó.



En ese momento, la víctima aportó un dato clave para frustrar la huida: el vehículo contaba con un sistema de rastreo satelital activo. Gracias a esta información de geolocalización en tiempo real y al monitoreo de las cámaras de seguridad municipales, las autoridades policiales desplegaron un rápido operativo cerrojo para cercar a los delincuentes.

La persecución finalizó en la intersección de las calles Zapiola y Ozanam. Al verse acorralados y escuchar la voz de alto policial, dos de los sospechosos intentaron descender del rodado para escapar a pie, arrojando objetos hacia los patios de las viviendas linderas para descartar evidencia. Sin embargo, el rápido accionar de los uniformados permitió reducirlos y capturarlos en el lugar.



Durante el procedimiento, la Policía logró recuperar el Ford Fiesta de la víctima en perfectas condiciones. Además, al rastrillar la zona, los efectivos incautaron una mochila que contenía un revólver calibre .38 con la marca y numeración suprimidas, junto con una réplica de pistola calibre 9 milímetros de color negro.



Los detenidos fueron identificados como un joven de 27 años domiciliado en Morón y un adolescente de 17 años oriundo de la localidad de Los Pinos, en el partido de La Matanza.



Debido a la edad de este último, la causa quedó a cargo de la UFI N° 2 del Fuero Penal Juvenil de Morón, bajo la carátula de robo agravado por el uso de arma y portación ilegal de arma de fuego de guerra en modalidad robo automotor.