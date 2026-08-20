Un local de Castelar ofrece hamburguesas libres por $25.000

En el corredor gastronómico de la Avenida Santa Rosa las propuestas culinarias implementan nuevas estrategias comerciales para atraer al público de la zona oeste. En este contexto, la hamburgueseria Laundry House Bar anunció el regreso de su formato de "Burger Libre", una iniciativa que le permite a los comensales comer la cantidad de hamburguesas que quieran por $25.000.





La propuesta gastronómica se desarrollará durante cinco jornadas consecutivas, comenzando el miércoles 26 y finalizando el domingo 30 de agosto inclusive. Durante este período, la cocina del local pondrá a disposición un menú que consta de tres opciones de hamburguesas: la Stacker Simple; la Oklahoma Simple y la Simpleque. Los consumidores tienen la libertad de alternar entre los tres tipos de sándwiches a lo largo de su estadía en el bar.

Es importante señalar que Laundry House Bar se encuentra ubicado en la Avenida Santa Rosa 1037. Esta avenida experimentó un crecimiento comercial ininterrumpido durante la última década, consolidándose como el polo de salidas de referencia para los habitantes de Ituzaingó y sus alrededores. Debido a la dinámica de la promoción y a las normativas de capacidad del salón, el establecimiento anunció que los cupos por noche son limitados, por lo que resulta un requisito obligatorio gestionar una reserva con anticipación para poder ingresar. Para asegurar una mesa, es necesario comunicarse por mensaje directo a través de las redes sociales del bar o mediante WhatsApp.





Desde las cuentas oficiales de Laundry House Bar señalaron que esta propuesta puede ser ideal para compartir con grupos de amigos y desafiaron a sus seguidores a contarles quién es el que más hamburguesas puede comer.