Ituzaingó anunció que regresa el fútbol femenino y convoca a jugadoras

Hace tan solo unas horas, el Club Atlético Ituzaingó confirmó el regreso oficial de la disciplina de fútbol femenino a sus instalaciones. La institución abrió la convocatoria para todas aquellas jugadoras que deseen integrar su nuevo proyecto deportivo, el cual estará orientado a la modalidad de Fútbol 11.





El proyecto diagramado por el club contempla la formación y consolidación de distintos planteles, abarcando un amplio rango etario para estructurar tanto el desarrollo formativo inicial como la competencia en las categorías mayores.





Según la información difundida a través de sus redes sociales, la búsqueda de jugadoras se divide en dos grandes divisiones. Por un lado, se conformará la "Primera", la cual está destinada a deportistas a partir de los 14 años de edad, mientras que también se habilitó el segmento de "Menores", enfocado netamente en la etapa de formación y aprendizaje técnico. Esta última división incluye específicamente a las niñas y adolescentes nacidas entre los años 2010 y 2019.

Las jornadas de entrenamiento y las evaluaciones iniciales para conformar los respectivos equipos ya tienen una sede y un cronograma definidos. Las prácticas de la disciplina se llevarán a cabo los días martes y jueves, estableciendo una franja horaria fija de 16:00 a 18:00 horas. El lugar designado para concentrar estas actividades es la Ciudad Deportiva Ituzaingó, el predio que la institución posee en la calle Blas Parera 1251.Para participar de esta convocatoria, la organización del club ha establecido un requisito previo: se solicita a todas las aspirantes que, antes de concurrir de manera presencial a las instalaciones de la Ciudad Deportiva, completen un formulario de inscripción, ingresando al siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj9v6QVcboEUhFkTR6oCChUn6mx5oMMQg6o6wpo0z5NSPmFQ/viewform .





La reincorporación del fútbol femenino representa una oportunidad concreta para que las deportistas del municipio y sus alrededores puedan integrarse a un proyecto institucional formal. Con la inscripción ya habilitada, el club se prepara para dar inicio a esta nueva etapa de la disciplina en la ciudad.