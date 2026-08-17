Debaten en la UBA sobre Justicia Ambiental y Desarrollo Económico

En un contexto global marcado por el cambio climático y la necesidad de modelos productivos sostenibles, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se prepara para albergar el conversatorio "Justicia Ambiental y Desarrollo Económico: Escenario actual y desafíos a futuro". Este evento, organizado por Lex Academy y Transformar Abogacía, reunirá este martes 18 de agosto a destacados fiscales e investigadores para analizar el rol del sistema judicial frente a la crisis ecológica.

La Falsa Dicotomía: Crecimiento vs. Conservación

Durante décadas, el discurso público ha posicionado al desarrollo económico y a la justicia ambiental como fuerzas antagónicas. Sin embargo, la evidencia técnica y jurídica reciente demuestra que la prosperidad económica a largo plazo es inviable sin un marco de sostenibilidad estricto. La justicia ambiental no busca paralizar la industria, sino garantizar que los costos ecológicos no recaigan de manera desproporcionada sobre las poblaciones más vulnerables, y que el Estado ejerza un control efectivo sobre los recursos naturales.



En la actualidad, el sistema judicial argentino enfrenta el monumental desafío de interpretar normativas que deben equilibrar la creación de empleo, la generación de divisas a través de exportaciones (como la minería y el agro) y la protección innegociable de la biodiversidad dictada por el Artículo 41 de la Constitución Nacional. Es en este delicado límite donde la labor de fiscales y magistrados adquiere una relevancia sin precedentes.

El Rol Clave de la Justicia: Voces Especializadas

El panel convocado para el conversatorio destaca por reunir a figuras de la justicia con un historial comprobado en el manejo de causas de alta complejidad. La selección de los expositores refleja una intención de abordar el tema desde el derecho penal, la perspectiva de género y la gestión provincial de los recursos.



Gustavo Gómez (Ex Fiscal Federal) Con una vasta trayectoria en el fuero federal, Gómez se ha caracterizado por su impulso en investigaciones relacionadas con delitos ambientales de jurisdicción nacional, tales como la contaminación de cuencas hídricas interjurisdiccionales y el impacto de grandes explotaciones industriales. Su experiencia aportará una visión crítica sobre la eficacia de las leyes penales actuales para sancionar el daño ecológico y la necesidad de modernizar el Código Penal en esta materia.



Sandra Verónica Guagnino (Fiscal de Cámara especializada y fundadora de AMJA) Como Fiscal de Cámara y fundadora de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), Guagnino introducirá un enfoque transversal indispensable: la interseccionalidad. La justicia ambiental moderna requiere comprender cómo el deterioro del entorno afecta de manera asimétrica a diferentes sectores de la sociedad, afectando con mayor dureza a mujeres, infancias y comunidades originarias. Su aporte será vital para entender el "acceso a la justicia" de forma integral.



Pablo Lanza (Fiscal del MPA de Rosario) Representando al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia de Santa Fe, Lanza aportará la perspectiva de los desafíos urgentes a nivel local y provincial. Rosario y su región de influencia han sido epicentro de severas crisis ambientales recientes, como las quemas incesantes en los humedales del Delta del Paraná, las cuales afectaron la salud pública, la flora y la fauna, y requirieron intervenciones judiciales inmediatas para frenar el daño y buscar a los responsables.

Guía Interactiva para Participar

Si sos estudiante, profesional del derecho o simplemente un ciudadano interesado en el futuro del país, participar de este espacio es una oportunidad invaluable para la actualización profesional y el ejercicio democrático.



Coordenadas del Evento:



🗓️ Fecha: Martes 18 de Agosto de 2026.



⏰ Hora: 18:00 hs.



📍 Lugar: Sala 1 de Extensión Universitaria (Planta Baja), Facultad de Derecho - UBA (Av. Figueroa Alcorta 2263, CABA).



🎤 Moderador: Diego Keiran.



📜 Certificación: Se entregará certificado de asistencia a los presentes (ideal para acreditar horas de formación académica).<



¿Cómo me inscribo?



Es un proceso de un solo paso. Hacé clic en el enlace interactivo a continuación y completá el formulario oficial de los organizadores:

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Formulario de Inscripción - Conversatorio Justicia Ambiental UBA



El desarrollo económico y la protección de nuestro entorno definirán el futuro de la Argentina. Informarse y debatir es el primer paso hacia una justicia verdaderamente sostenible.