Llega una nueva edición de Merlo Comic con invitados especiales y diferentes actividades

El público de zona oeste ha recibido una gran noticia: se confirmó la realización de una nueva edición de Merlo Comic. Este evento se desarrollará tanto el sábado 19 como el domingo 20 de septiembre, desde las 12:00 hasta las 20:00hs, y contará con entrada libre y gratuita para que puedan asistir todas las familias a disfrutar de las distintas actividades.



Durante ambas jornadas de este encuentro, los visitantes tendrán la oportunidad de recorrer una inmensa feria que reunirá las expresiones más variadas vinculadas con el mundo geek. Entre las múltiples actividades anunciadas por los organizadores, se destacan las presentaciones de bandas, diversos shows en vivo y un colorido concurso de cosplay que premiará a los mejores trajes.



También habrá un espacio dedicado a una atractiva feria medieval, modernas experiencias de realidad virtual, numerosos stands comerciales y un infaltable "Artist Alley" para los amantes de la ilustración. Asimismo, el predio contará con un amplio sector gastronómico para reponer energías, a la vez que se preparan distintas sorpresas que se irán revelando con el correr de las semanas.





Uno de los principales atractivos que tendrá esta edición de Merlo Comic será la inmejorable posibilidad de encontrarse cara a cara con figuras muy queridas y reconocidas por distintas generaciones. Entre las presencias ya confirmadas de manera oficial, resalta en nombre de Gaby Roife, la histórica y carismática conductora del programa televisivo "A jugar con Hugo". Ella estará presente durante los dos días del evento para compartir momentos únicos y llenos de nostalgia con todos sus seguidores del oeste.



Por otro lado, y a pedido exclusivo del público que vibró en ediciones pasadas, regresará al distrito el imponente personaje conocido como La Masa, un indiscutido referente nacional de lucha libre. Este dirá presente tanto el sábado 19 como el domingo 20, llevando consigo un gigantesco cuadrilátero profesional. Allí mismo se desarrollarán espectaculares combates de exhibición junto a otros talentosos luchadores que prometen hacer estallar a la tribuna familiar.