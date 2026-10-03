Liberaron a los dos agentes de inteligencia de la PFA: giro en la causa por el escruche en Villa Bosch

La investigación por el robo bajo la modalidad "escruche" cometido en julio en una vivienda de Villa Bosch dio un giro que derivó en la liberación de los dos agentes del equipo de inteligencia de la Policía Federal Argentina que habían sido arrestados inicialmente.



Tras permanecer detenidos, ella durante 48 horas y él durante 72, ambos recuperaron la libertad al incorporarse elementos que habrían puesto en duda su participación en el hecho.



En el marco del expediente, tramitado por la UFI N° 6 de San Martín, se ponderó una coartada respaldada por la geolocalización de sus teléfonos celulares y cámaras, que situarían a la pareja en la Ciudad de Buenos Aires al momento del asalto.



La hipótesis que cobró fuerza en los tribunales es que la banda delictiva habría utilizado un vehículo "mellizo", con patentes apócrifas, para replicar los movimientos del Volkswagen Vento de los agentes.



Por un lado, la fiscalía determinó que en la escena del delito no se registró la presencia de mujeres y, por otro, avaló la versión del efectivo sobre su paradero. Con estos elementos, las medidas procesales continúan su curso mientras se evalúa un sobreseimiento.

La pista inicial y el allanamiento

La investigación se había originado a raíz de un asalto cometido el pasado 11 de julio en una vivienda de la calle Segundo Sombra al 5500, en Villa Bosch, donde delincuentes ingresaron tras forzar un acceso.



A través del análisis de cámaras de seguridad, la policía interceptó en San Miguel un Volkswagen Vento en el que circulaba la pareja de agentes de la PFA.



A raíz de esas detenciones, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en su domicilio de Bella Vista, donde los efectivos secuestraron un arsenal compuesto por siete armas de fuego, municiones, dinero en divisa extranjera, celulares y documentación que motivó su imputación inicial por robo agravado.