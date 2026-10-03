Inauguraron una escultura en homenaje al papa Francisco frente a la Catedral de Morón

En un importante acontecimiento para el municipio de Morón, quedó inaugurada una escultura en homenaje al Papa Francisco ubicada frente a la Catedral de Morón. La presentación fue informada de manera oficial a través de un comunicado de prensa distribuido a los medios locales, marcando un nuevo hito en el espacio público del centro moronense.

Un homenaje en pleno centro de Morón

La nueva obra de arte urbano se encuentra emplazada de manera estratégica en el sector contiguo a la tradicional Catedral de Morón, un punto neurálgico e histórico de la localidad. Este espacio, transitado a diario por miles de vecinos y visitantes de la zona oeste del Gran Buenos Aires, suma así un reconocimiento de relevancia religiosa y cultural dedicado a la figura del Papa Francisco.



La obra busca homenajear la trayectoria y el legado del Sumo Pontífice. La inauguración genera una renovada concurrencia en la zona cívica y religiosa de Morón, consolidando al entorno de la catedral como un punto de referencia para la comunidad local.



La Catedral de Morón, caracterizada por su valor arquitectónico y su significación histórica en la zona oeste, pasa a contar desde ahora con esta escultura conmemorativa en sus inmediaciones. Vecinos y fieles que circulan por la céntrica plaza y sus alrededores pueden observar el monumento erigido en honor al máximo líder de la Iglesia Católica.

Impacto en la comunidad de Morón

La presencia de esculturas y obras conmemorativas en la vía pública de Morón constituye un elemento central para la identidad del distrito. La instalación de un homenaje al Papa Francisco frente a la Catedral de Morón se suma a otros hitos culturales e institucionales del distrito de la zona oeste.



