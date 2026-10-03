Detuvieron a dos agentes de inteligencia de PFA acusados de integrar una banda de ladrones

Dos oficiales policiales pertenecientes al equipo de inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA) fueron detenidos en el marco de una investigación por robos bajo la modalidad escruche en distintas localidades bonaerenses.



La causa se originó a partir de un asalto registrado el pasado 11 de julio en una vivienda situada sobre la calle Segundo Sombra al 5500, en la localidad de Villa Bosch, donde delincuentes ingresaron tras forzar un acceso al comprobar que no había moradores.



A través del análisis de cámaras de seguridad, el personal de la Comisaría Tres de Febrero 9ª logró reconstruir los movimientos de los sospechosos y detectar un automóvil Volkswagen Vento que se desplazaba escoltado por otro vehículo.



Mediante tareas de seguimiento, los investigadores interceptaron el rodado en la localidad de San Miguel. En su interior circulaban dos agentes administrativos de la PFA que resultaron ser pareja.



A raíz de las detenciones, la Justicia libró una orden de allanamiento de urgencia para un domicilio ubicado en la calle Moine al 800, en Bella Vista, desde donde los sospechosos habían partido antes de ser interceptados.



En el lugar, los efectivos secuestraron siete armas de fuego, tres de ellas catalogadas como armas de guerra, una importante cantidad de municiones de diversos calibres, dinero en divisa extranjera, teléfonos celulares y documentación relevante para la causa.



Los acusados quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10 del Departamento Judicial de San Martín, imputados por el delito de "robo agravado por su comisión en poblado y en banda con efracción".