Tragedia en El Palomar: murió un bombero atropellado y piden dadores de sangre para una compañera grave

Un bombero falleció y otros tres resultaron gravemente heridos anoche tras ser atropellados en la intersección de Avenida Márquez y Ruta 201, en El Palomar. La víctima fatal fue identificada como Matías Di Paolo, mientras que para una de las sobrevivientes, que sufrió una amputación, se lanzó un pedido desesperado de 25 dadores de sangre.



La tragedia ocurrió cerca de las 21:00 de anoche. Allí, una dotación de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero trabajaba para sofocar las llamas en un basural cuando fue embestida violentamente por un Volkswagen Vento.



Como consecuencia del choque, falleció el bombero Matías Di Paolo, quien "cayó en acto de servicio", según confirmó Bomberos de Tres de Febrero. Otros tres efectivos resultaron heridos de gravedad y permanecen internados.



La situación de los sobrevivientes es crítica. Fuentes de la Fiscalía N°7 de Morón confirmaron a este medio que una de las bomberas heridas sufrió la amputación de una pierna debido a la magnitud de las lesiones.

El conductor, aprehendido

El vehículo involucrado, un Volkswagen Vento de color oscuro, terminó con el frente y el lateral destrozados sobre la banquina. Su conductor se encuentra aprehendido y a disposición de la Justicia, aunque todavía no fue indagado.



Fuentes de la fiscalía confirmaron a La Ciudad que aún trabajan para determinar la imputación que recaerá sobre el conductor.

Pedido urgente de dadores de sangre

Ante el delicado estado de salud de la bombera internada, identificada como Milagros Barrionuevo, el cuerpo de Bomberos de Tres de Febrero lanzó una convocatoria urgente a la comunidad. Se necesitan 25 dadores de sangre (de cualquier grupo y factor) para la paciente N° 201662.



Quienes puedan colaborar deben acercarse a la Fundación Hemocentro, ubicada en Av. Díaz Vélez 3973 (CABA), de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, o los sábados de 8:00 a 12:00.



La noticia enlutó a todo el sistema de emergencias de la región. Cuarteles vecinos, como los Bomberos Voluntarios de Ituzaingó, emitieron comunicados expresando sus "más sinceras condolencias" a la familia de Di Paolo y deseando una pronta recuperación para los heridos.