Morón: Se realizará una visita guiada por la Catedral Basílica del distrito

Este sábado 11 de abril a partir de las 15, los vecinos y las vecinas de Morón tendrán la oportunidad única de participar de un recorrido histórico en la Catedral Basílica de Morón, una jornada que incluirá accesos a sitios poco habituales del espacio religioso para poder conocer las narrativas detrás de la Iglesia del distrito.





La actividad de este fin de semana contemplará una visita guiada por distintos sectores de la Catedral moronense, entre ellos, el museo, el sótano, las torres y el órgano.





Según informaron desde la organización de la jornada, el recorrido de este sábado por la tarde es con entrada libre y gratuita, pero se solicita una colaboración voluntaria destinada al sostenimiento de las tareas del museo.





Asimismo, la Catedral de Morón destacó que la actividad cuenta con un cupo limitado a 35 personas, con el objetivo de garantizar una mejor experiencia durante el recorrido, y que tendrá una duración aproximada de tres horas.





Las personas interesadas en asistir deberán reservar previamente enviando nombre y apellido al correo electrónico: museocbm@gmail.com.





Un espacio emblemático para los vecinos y las vecinas de Morón

La historia de la Catedral de Morón tiene sus inicios en el siglo XVIII cuando el vecino Marcos de Alarcón dispuso que, a su fallecimiento, se donara a la Iglesia Católica un terreno para edificar una capilla. La construcción terminó en 1776 y fue declarada Parroquia ese mismo año, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción del Buen Viaje.





Sin embargo, el edificio original sufrió un derrumbe hacia 1850 у debió ser reconstruida, reinaugurándose en 1854. A partir del establecimiento de este templo, Morón comenzó a poblarse y a crecer en número.





Ante la expansión del territorio, la Municipalidad de Morón tomó la iniciativa de reconstruir la capilla, con el objetivo de que fuera una iglesia más moderna y de mayor tamaño.





En 1868 se colocó la piedra fundamental del nuevo templo y, con los aportes municipales, del gobierno provincial y de los vecinos se construyó el actual templo, inaugurado en 1871. En 1961 fue elevado a la categoría de Basílica Menor, por el Papa Juan XXIII.