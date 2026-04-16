Orgullo verde: el semillero de Ituzaingó desembarca en la Selección Sub-20 de Fútbol Playa

No es ninguna novedad que Ituzaingó es "Tierra de Artistas", pero últimamente también se está convirtiendo en la capital nacional del talento sobre la arena. En un anuncio que hizo vibrar a las redes sociales y a los grupos de vecinos, se confirmó que cinco jóvenes de nuestra ciudad fueron convocados para integrar la preselección nacional Sub-20 de Fútbol Playa de la AFA.





Los protagonistas de esta historia, que ya son parte de la identidad deportiva de nuestro distrito, son: Juan Martín Ciciaro; Dani Ricobene; Santiago Coppola; Ramiro De Witte y Tomás Ciciaro.





La preparación no es para cualquiera. Los chicos de Ituzaingó forman parte de un selecto grupo de dieciocho jugadores que ya pusieron manos a la obra (o pies a la arena). Durante este miércoles 15 y jueves 16, desde las 8:30 de la mañana, el quinteto local estuvo entrenando en la cancha de arena del Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza.

El objetivo es claro: ganarse un lugar definitivo en el plantel que representará a la Argentina en los Juegos Sudamericanos de CONMEBOL, que se disputarán el próximo mes de agosto. Ver a nuestros vecinos en el mismo predio donde entrenan los campeones del mundo es, sin dudas, un hito para el deporte regional.





Para quienes seguimos de cerca el pulso de la ciudad, estos nombres no son extraños. Estos chicos vienen pidiendo pista desde hace tiempo. Muchos de nosotros los vimos dejar la vida en los Torneos Bonaerenses, donde la garra de Ituzaingó siempre se hace notar, y más recientemente en Puerto Madryn, donde no solo compitieron contra los mejores del país, sino que llevaron la bandera del "León" y de nuestra ciudad a lo más alto del podio.





Este llamado de la AFA no es un golpe de suerte; es el resultado de un laburo silencioso pero constante. Es ver las luces del club encendidas hasta tarde, el compromiso de las familias que bancan cada viaje y, sobre todo, la convicción de que en el Oeste sobra pasta de campeón.